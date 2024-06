Un video publicado por el Ministerio de Salud sobre la donación de órganos, desató una ola de críticas por parte de los internautas, quienes repudiaron el tono de la campaña.

En el registro se señala lo siguiente: “¿Qué sucede con los órganos que no se donan? Algo impactante está por revelarse. Tu decisión de hablar con tu familia sobre la donación podría cambiarlo todo”.

Esta publicación va acompañada de un video donde se ven gusanos entrando y saliendo por unos agujeros, junto a los hashtags #donaresvida y #comidaparagusanos”.

¿Qué sucede con los órganos que no se donan? Algo impactante está por revelarse. Tu decisión de hablar con tu familia sobre la donación podría cambiarlo todo.#DonarEsVida #ComidaParaGusanos pic.twitter.com/rNs2t6GEq5 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 16, 2024

Usuarios de X manifestaron su descontento con esta campaña, la cual tildaron “de mal gusto”, que “no incentiva”, que es “pésima” y que “no refleja el espíritu de los donantes”.

Así también señalaron que “este video no incentiva mucho a ser donante”, que es “muy malo el enfoque” e incluso un usuario recalcó que “soy donante de hace mucho tiempo, pero creo que hay mejores campañas y más alentadoras para donar”.

Parlamentarios cuestionan campaña del Minsal

Parlamentarios también se sumaron a las críticas, por lo que la presidenta de la comisión de Salud de la Cámara, Helia Molina, comentó que “realmente la campaña del Ministerio de Salud con respecto a la donación de órganos es increíblemente fea, desubicada, creo yo, desde el punto de vista de generar asco, en vez de realmente poner el foco en los beneficios que tiene para tantos seres humanos que se donen los órganos”.

“Creo que hay formas y formas de comunicar una idea tan importante como sensibilizar a la población con respecto a la donación de órganos”, indicó la legisladora.

Añadiendo que “no entiendo realmente cuál fue el sentido comunicacional de hacer este video, porque más que mostrar qué va a pasar con tu cuerpo cuando te mueres, es importante mostrar cómo ayudas a quienes les donas un órgano, a quienes le donas vida”.

El senador socialista e integrante de la comisión de Salud, Juan Luis Castro, a través de sus redes sociales, señaló que “urge retirar el video de campaña sobre donación de órganos en Chile. Las imágenes perturbadoras desvirtúan el mensaje altruista y voluntario que se busca promover. Es crucial respetar el propósito noble con un formato adecuado”.

Por su parte, la diputada e integrante de la comisión de Salud, Ana María Gazmuri, indicó que “objetivamente, el video no motiva ningún otro sentimiento más que el asco, o el temor. Me parece que la campaña es de un pésimo gusto y es un desacierto comunicacional, el del Ministerio de Salud, no sé con qué propósito hicieron esa campaña, pero claramente, no motiva mucho a donar órganos”.

“Creo que es importante que se hagan llamados para que las personas sean donantes, pero desde una mirada inspiradora, generosa, no con una campaña que busca generar asco, y producir culpa en las personas que no quieren ser donantes”, añadió la parlamentaria.

Al preguntarle al Minsal por el objetivo de esta campaña, nos señalaron que durante la jornada se referirán al tema.