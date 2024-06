El presidente Gabriel Boric y el canciller alemán, Olaf Scholz, se refirieron este lunes a las elecciones del Parlamento Europeo y las primarias chilenas.

En ese sentido, se le preguntó al Mandatario chileno por el resultado de las elecciones del Parlamento Europeo, con un evidente avance de la ultraderecha en la región, y si es que teme que la situación se puede replicar en países como Chile y que líderes como José Antonio Kast puedan llegar al poder.

“En primer lugar, yo no le tengo miedo a la democracia, confío en la democracia y, en particular, en la sabiduría de los pueblos y del pueblo de Chile”, manifestó el Mandatario.

“Respecto a los avances de la ultraderecha, creo que es necesario salir de los titulares y mirar la elección en término globales. Hubo un avance de la ultraderecha en algunos países específicos, pero también un avance de fuerzas progresistas en otros”, añadió el jefe de Estado.

A juicio de Boric, “las elecciones en Europa también tienen un componente donde la integración sigue manteniendo una mayoría que es importante y con la cual nosotros tenemos una visión compartida de mundo, en donde el ejemplo más claro es la modernización de nuestro tratado con la Unión Europea, que tiene diferentes dimensiones no solamente económicas, sino también política, cultural y científica”.

“No me corresponde referirme al detalle interno de la elección en cada país, pero la extrapolación que se pueda hacer a Chile, nos preocupa el avance de fuerzas que cuestionan o no valoran como nosotros la democracia, que relativizan la importancia de los derechos humanos, o que creen que hay ciudadanos de primera y segunda categoría”, destacó el Presidente de la República.

Para el jefe de Estado, lo más importante es que “las fuerzas progresistas sean capaces de ofrecer una alternativa que suponga mejorar la calidad material de vida de la mayoría de nuestra población, a la vez que avanzamos en cohesión social (…)”.

Primarias

En cuanto a las elecciones primarias celebradas este domingo en Chile, Boric se alegra que “hoy día los partidos políticos y en particular los partidos de los sectores progresistas, hayan definido que se resuelva mediante primarias los lugares en donde existía disenso respecto al candidato (…). No he podido revisar en detalle los números, pero la participación en estas primarias fue superior a las dos primarias anteriores”.

En este sentido, el presidente recalcó la importancia de que las fuerzas progresistas ofrezcan una alternativa que mejore realmente la calidad de la vida de la gente y su seguridad en la vida diaria.

A modo de ejemplo, citó la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, así como la lucha contra el cambio climático o la mejora de las pensiones.

“Quienes pueden hablar mucho sobre seguridad, pero en la práctica durante sus gobiernos incrementó de manera significativa; o quienes estamos tomando acciones concretas para enfrentar la crisis de inseguridad que se vive en nuestros países. Yo creo que esas son las preguntas que finalmente al final del día le importa poder responder a la gente y es por la cual finalmente decidirán su voto en las elecciones”, indicó Boric.

Elecciones europeas

Scholz, por su parte, admitió que los resultados de este domingo para los tres partidos que conforman su coalición de Gobierno han sido “malos”, aunque precisamente en este contexto es importante continuar con el trabajo para poder presentar “resultados” de cara a las próximas elecciones generales en 2025.

“Los votos para los partidos populistas nos deben preocupar, no hay que acostumbrarse a ello”, advirtió, tras convertirse la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en segunda fuerza en los comicios a la Eurocámara en Alemania.

Al mismo tiempo, enfatizó que en el Parlamento Europeo hay una “clara mayoría” para los partidos que “apoyan de forma clásica la democracia y el Estado de derecho”, con lo que hay una base para trabajar los próximos cinco años.