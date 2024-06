El presidente de la Comisión Especial Investigadora denominada Caso Convenios 2, diputado Rubén Oyarzo, cuestionó la exposición de la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, por presuntas contradicciones en relación a su rol con la fundación Democracia Viva. Durante una sesión, Oyarzo solicitó detalles sobre la emisión de boletas a la fundación, a lo que Pérez respondió que no tuvo relación contractual debido a que la fundación no existía legalmente en ese momento. Sin embargo, reconoció haber asesorado a la fundación entre junio y diciembre de 2021. Ante las preguntas del diputado, Pérez aclaró que boleteó a un instituto llamado 25M y no a Democracia Viva. El parlamentario también cuestionó por qué no mencionó su asesoría en la fundación en su declaración de intereses. Pérez argumentó que no lo hizo porque no emitió boletas a dicha fundación. En cuanto a permanecer en el Gobierno, la subsecretaria expresó que no está siendo investigada en la querella presentada por su partido y que está a disposición de lo que el Presidente disponga.

El presidente de la Comisión Especial Investigadora (CEI) denominada Caso Convenios 2, diputado Rubén Oyarzo (IND), cuestionó la exposición de la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, quien explicó el alcance de lo que fue su rol con la fundación Democracia Viva y sobre la cual el parlamentario acusó contradicciones.

Durante la sesión de la mañana de este martes, Oyarzo solicitó a la subsecretaria Pérez que precisara la fecha en que habría emitido la última boleta a la fundación Democracia Viva.

Respecto a esto, la subsecretaria Pérez respondió que “que nunca tuve ningún tipo de relación contractual con la fundación porque no existía legalmente. Esta se constituye legalmente cuando yo ya no tenía ningún tipo de relación con la institución”.

Sobre esto, el diputado Oyazo la interpeló recordando que realizó una asesoría en el proceso constituyente, donde se presentó como directora de metodología.

Ante esto, la autoridad reconoció que “como asesora independiente trabajé en asesorías entre junio y diciembre del año 2021”.

Sin embargo, el parlamentario presidente de la CEI detalló que Democracia Viva se constituyó en septiembre de 2021

“Legalmente, entiendo que no, porque entiendo que eso ocurrió durante el 2022”, respondió la autoridad.

Según explicó la subsecretaria, “este era un proyecto de una plataforma de personas en que trabajaba de acuerdo a diferentes fondos. En particular nunca tuve un vínculo contractual de ningún tipo con esa fundación, que no existía legalmente en ese entonces, sino que con un fondo internacional al que yo, efectivamente, emití dos boletas en un proyecto que hice entre junio y diciembre de 2021, y cuyas boletas emití -sino me equivoco- en el mes de enero o febrero la última. Fueron dos, no fueron mensuales, sino que fue el trabajo de un proyecto que culminó en diciembre de 2021”.

“Yo nunca boleteé a la fundación (Democracia Viva)” (SIC), aseguró la subsecretaria Pérez.

Consultada nuevamente por el parlamentario respecto a qué institución emitió sus boletas, la autoridad respondió que “a un instituto que se llama 25M, que funciona con diferentes personas naturales. El encargo que tuve en particular fue hace metodologías participativas, en el marco del proceso constituyente, para adultos, niños y niñas. Ese fue el proyecto que duró entre junio y diciembre del 2021, cuyos proyectos y productos se entregaron en ese plazo, por lo que emití dos boletas en el mes de enero y febrero, si es que no me equivoco”.

“Después no tuve ningún tipo de relación. Entiendo, además, que esta fundación se constituyó legalmente posterior a eso. Por lo tanto, no existía legalmente cuando yo llevé a cabo esas asesorías”, complementó.

Frente a estas declaraciones, el diputado Oyarzo cuestionó “¿Por qué después en la declaración DIP omitió que había asesorado a Democracia Viva y después tuvo que colocarlo?”.

Sobre lo anterior, la subsecretaria dijo que “eso no está en mi declaración de interés porque yo nunca le boleteé a esa fundación. Imposible que esté porque no es real. Eso es algo que se instaló mediante la prensa, pero que yo nunca respondí hasta este momento”.

Por su parte, el diputado insistió en consultar sobre su rol de asesora constituyente y cuando “se presentó como encargada de metodología de Democracia Viva”.

La subsecretaria reconoció estos últimos antecedentes, señalando que “era una plataforma de personas que en ese momento no estaba constituida legalmente, y que funcionaba mediante proyectos con diferentes fondos de diferentes organizaciones, que es algo que sucedió mucho durante el proceso constituyente. Muchas agrupaciones que tenían fondos para poder trabajar en términos de metodología lo hacían con personales naturales, lo que fue mi caso”.

Finalmente, el presidente de la CEI preguntó directamente a la subsecretaria si “considera permanecer en el Gobierno luego de todo lo ocurrido con fundaciones y que dentro de su partido hay una investigación en la cual usted está mencionada y que está siendo investigada”.

La respuesta de la subsecretaria fue que “eso no es así. La querella que puso el partido, la actualizada, en ella no he sido parte de la investigación en ningún caso. Sí, me parece muy importante que la investigación suceda. Y, efectivamente, en nuestro cargo de Gobierno siempre estamos a disposición de los que el Presidente disponga porque ese es nuestro trabajo y son las características principales del rol que cumplimos”.