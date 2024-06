Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que no han recibido comunicación formal de la Fiscalía venezolana y que esperan que cualquier información relevante sea remitida formalmente para enriquecer la investigación en Chile.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respondió a los dichos del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien afirmó que el crimen de Ronald Ojeda en Chile se trató de una “operación de falsa bandera”, cuyo objetivo fue “enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela.

Así también manifestó que si los sospechosos venezolanos son detenidos en Venezuela, no serán extraditados.

Respecto a esto, el subsecretario dijo que este es “un caso judicial, no político”.

Monsalve recordó que la investigación tiene “carácter de reservada y, por lo tanto, la información no se puede entregar”.

“Hay una persona detenida en Chile, que la Asistencia Penal Internacional que ha solicitado el Ministerio Público tiene que ver con dos personas, que el fiscal ha considerado que tiene evidencia de que participaron en el secuestro y homicidio. Y que también tiene antecedentes que estarían en territorio venezolano; y la Asistencia Penal Internacional, que la Fiscalía le pidió a Venezuela, tiene que ver con localizar y detener a estas personas, esa es la colaboración que se requiere (…)”, indicó la autoridad.

“En este caso, si es que las personas fueran detenidas en Venezuela, y Chile quisiera extraditarlas, seguramente tendría que aportar antecedentes al Ministerio Público Venezolano. Pero las personas no han sido detenidas y la causa es reservada, por lo tanto, la Fiscalía no entregó ningún antecedente”, aclaró Monsalve.

Agregando que “esto se da en el marco de un caso policial, en el cual se está llevando adelante una investigación en Chile, que tiene un detenido, tiene personas sospechosas de haber participado, que están identificadas, de nacionalidad venezolana”.

Al preguntarle sobre cómo califica los dichos del fiscal venezolano, Monsalve dijo que no le corresponde “entrar a comentar hipótesis respecto a casos policiales. En los casos policiales lo que manda es la evidencia y le corresponde al Ministerio Público chileno descartar o afirmar hipótesis (…)”.

“No se especula”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo en conversación con 24 horas que “los hechos ocurrieron en Chile (…). Especulaciones que se realicen en el extranjero respecto de antecedentes de los cuales no se disponen, es algo que ni el gobierno va a comentar, ni corresponde tampoco que nosotros entremos en un diálogo para legitimar ese tipo de comentarios”.

“En Chile somos respetuosos de las instituciones, somos respetuosos de la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial. En Chile no se especula sobre casos judiciales, lo que corresponde es que las instituciones actúen, y los que participamos del debate público sólo tenemos opinión una vez que esos antecedentes se entregan públicamente luego del resultado de una investigación”, recalcó el secretario de Estado.

Valencia y dichos del fiscal venezolano

Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que tomó conocimiento de las declaraciones de su par venezolano solo a través de la prensa.

“No he recibido, hasta donde me consta, una comunicación formal de parte de esa Fiscalía o por lo menos no tengo constancia de ello”, indicó el persecutor.

En esta línea, Valencia explicó que “llevar adelante una investigación en Venezuela… por hechos que habrían ocurrido en Chile, es un asunto que es propiamente de competencia de las autoridades venezolanas. No es una un asunto de competencia chileno”.

“Lo que esperamos, tal como en otras oportunidades, es que si la Fiscalía General de Venezuela ha podido recabar antecedentes que permitan esclarecer estos hechos, insisto, han ocurrido en Chile, por los conductos formales, estos nos sean remitidos para los efectos de poder enriquecer la investigación que hemos estado llevando adelante en nuestro país”.

Según el fiscal nacional, “en nuestro país no existen más personas imputadas que aquellas que han sido conocidas en la prensa. Hay una persona que se encuentra privada de su libertad. Hay otras dos personas que se encuentran actualmente prófugas, según la información con la que contamos. Esa persona se encontraría en territorio venezolano, pero eso es un asunto del cual deberían confirmar o eventualmente entregar información distinta las autoridades de dicho país”.

Proceso de extradición

Insistiendo en que “lo que uno puede esperar desde nuestro punto de vista como autoridad chilena, es que si tienen información relevante para los efectos de esclarecer este delito, nos lo hagan llegar formalmente”.

“Conforme a la ley chilena, la investigación del hecho que ha ocurrido en Chile, como aquel que estamos investigando, el asesinato del teniente Ojeda, es una investigación que corresponde investigar a las autoridades nacionales. Hemos enviado a las autoridades de dicho país solo aquellas que, conforme a nuestra legislación y la legislación internacional, corresponde compartir (…)”, precisó Valencia.

Recalcando que “no corresponde que aportemos más antecedentes mientras no haya un proceso de extradición, y ese proceso de extradición, para iniciarse desde Chile, tiene que haber dos personas detenidas. Esperamos que las autoridades venezolanas concreten su cooperación por la vía de detener a esas personas y ponerlo a disposición de la autoridad chilena”.