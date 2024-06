Polémica causó la intervención del diputado Cristóbal Urruticoechea en la Cámara Baja, luego de calificar como un “desvío” a las orientaciones sexuales e identidades de género.

Así lo aseguró el exrepublicano la mañana de este martes, durante el debate por el proyecto de ley de Antidiscriminación, conocida como Ley Zamudio 2.0, donde el exrepublicano cuestionó la iniciativa.

“Este proyecto es más bien una bandera de lucha de colectivo feminista y homosexuales. Si ese sector ínfimo de la población, tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza biológica, por supuesto hay que respetar el desvío ajeno, pero no tiene por qué ser obligación aplaudirlos o decirles a nuestros hijos que existen más de dos tipos de sexos, porque eso no es discriminar”, dijo.

En ese sentido, enfatizó en que “la izquierda siempre necesita generar o crear conflictos, relatos afines a sus causas y para eso necesita nuevos derechos, lo que podemos llamar neo-derechos”.

“En este proyecto se utiliza la manipulación social para conseguir que la sociedad admita estas vulneraciones de derechos, llevando a cabo algunos puntos como promulgación de leyes que afianza los neo-derechos y eviten las pseudodiscriminaciones, la inversión de la culpabilidad, el ataque a quienes suponen racionalmente a estos neos-derechos, tratándolos de cuantos tipos de fobias pueden existir, manipulación exagerada de medios de comunicación, la planificación en el adoctrinamiento”, acusó Urruticoechea.

Asimismo, el parlamentario de oposición acusó que la iniciativa “impone la vulneración del derecho de igualdad, el derecho a la libre opinión de expresión, el derecho a la presunción de inocencia, a la libertad religiosa, al impedir que las diferentes confesiones puedan enseñar y difundir su postura y valoración moral respecto determinadas conductas, el derecho de los padres a educar como quieran a sus hijos”, concluyó.

Su intervención no pasó desapercibida para los parlamentarios del oficialismo, que pidieron punto de reglamento para eliminar sus dichos del acta de la sesión.

“Yo pediría que en un debate tan sensible y tan serio para la sociedad chilena tengamos un debate de respeto”, señaló el diputado liberal, Vlado Mirosevic.

“Podemos tener opiniones distintas, pero otra cosa es insultar y de verdad creo que respecto a las palabras del diputado Urruticoechea, que trata de desviados y del desvío ajeno, me parece sinceramente que no debiese quedar en el acta un insulto de esa naturaleza”, pidió.

“Su opinión en legítima, él puede votar como quiera, pero no tiene que calificar, ni que insultar. Ahorremos los calificativos y discutamos sobre el fondo, pero con respeto cívico”, insistió.

Lejos de terminar la polémica, el diputado Urruticoechea insistió en su posición, asegurando que sus dichos están avalados por la ciencia.

“Aclarar al diputado Mirosevic que es así como lo dicen los psicólogos y psiquiatras, no lo digo yo, es así como les dice la ciencia”, aseveró.

“Uno no puedo opinar, no puede decir lo que la ciencia dice, no puedes decir la verdad acá en el hemiciclo, se tiene que amparar solamente lo que ellos pueden permitir, decir y hablar, ¿se da cuenta de que esto es un absurdo?”, concluyó.

Revisa el momento a continuación: