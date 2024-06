La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas está sesionando sobre el proyecto que aumenta las penas de delitos contra la vida de las personas.

Una iniciativa presentada por parlamentarios de oposición hace algunos meses, y donde se esperaba contar con la presencia tanto de la ministra del Interior, Carolina Tohá, como del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

No obstante, estos últimos no se presentaron a la sesión que actualmente se encuentra en curso, desde aproximadamente las 15 horas.

Es por ello que hubo molestia en parlamentarios de oposición, entre ellos, el diputado Cristian Araya (Republicanos), también el diputado de la UDI, Henry Leal, quienes manifestaron esta queja al legislador de Renovación Nacional, Andrés Longton, quien además preside esta comisión.

Por ende, no se dio un ánimo para que estuvieran presentes los asesores del Ejecutivo de la cartera de Interior, lo que quiere decir que no ha podido haber presencia de representantes del Ejecutivo de la sesión. Es decir, se pueden mantener en la sala, pero no así participar de la discusión que se está llevando a cabo en la mesa.

Según consignó La Radio, durante la comisión se aprobó una polémica indicación que da libertad condicional a mayores de 75 años cuando tengan enfermedades terminales o problemas de salud mental.

Aquí se verían beneficiados, por ejemplo, privados de libertad que estén condenados por delitos de derechos humanos.

El diputado del PPD, Jaime Araya, indicó que “en este proyecto la oposición cometió un grave error, porque introdujo una norma que permite que condenados por graves delitos de violación a los derechos humanos, pudieran salir en libertad, lo que no se condice con la idea matriz del proyecto”.

“Por lo tanto, nosotros vamos a hacer todas las gestiones que estén a nuestro alcance, para que este proyecto sea rechazado, no vea la luz. Porque esto no puede ser un caballo de Troya para que criminales de lesa humanidad estén en libertad (…)”, añadió el legislador.

En tanto, el diputado del PS, Raúl Leiva, manifestó que “esta indicación aprobada en comisión, que es absolutamente inadmisible conforme al proyecto, da cuenta de libertad para aquellas personas sobre 75 años. Pero que beneficia a violadores de derechos humanos y a personas condenadas por delitos gravísimos… esperamos que la sala no dé su aprobación”.

Por otro lado, el diputado Henry Leal señaló que si “hay una indicación para determinadas personas… aquí hay una discusión también que es filosófica y que tiene que ver con la humanidad de las personas”.

“Alguien que tiene 90 años, que tiene Alzheimer, que no sabe en qué mundo está viviendo, ¿no es acaso justo dar ese debate?, decir que esa persona pueda pasar los últimos días de vida en su casa… a mí me parece de todo sentido común. La cárcel no puede ser una venganza, no puede ser un ensañamiento, la cárcel es para cumplir una pena (…)”, sostuvo el congresista.

“(…) Yo no sé qué tan es la diferencia que hay entre un homicida que mató 10 personas, por un delito común, y otro que violó los derechos humanos, puede que se diga que es un delito contra la humanidad, pero aquí el tema de fondo es otro (…)”, precisó Leal.