Una de las principales estrellas de la NBA, LeBron James, pidió este jueves el voto por la candidata demócrata a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris.

“¿De qué estamos hablando aquí? Cuando pienso en mis hijos, en mi familia y en cómo crecerán, tengo claro mi voto. ¡¡VOTA POR KAMALA HARRIS!!“, dijo James en una publicación en sus redes sociales.

El mensaje acompaña un video en el que se intercalan comentarios insultantes o racistas de Trump con imágenes históricas del movimiento por los derechos civiles o más actuales de personas migradas.

Uno de los cortes de Trump, de 1989, iba dirigido a los ‘Cinco de Central Park’, cinco hombres latinos y negros condenados injustamente cuando eran adolescentes en un caso de violación a una mujer contra los que el magnate lideró una campaña mediática.

“Por supuesto que detesto a estas personas, y odiémoslos todos porque tal vez el odio sea lo que necesitamos”, dijo Trump, que nunca se ha disculpado, sobre esos jóvenes.

James cierra el video con el mensaje “el odio nos hace retroceder”.

El cuatro veces campeón de la NBA ha sido cercano a lo largo de su carrera al Partido Demócrata, participando en actos y pidiendo el voto para Barack Obama en 2008 y 2012, para Hillary Clinton en 2016 y para Joe Biden en 2020.

El apoyo público de LeBron James a cinco días de las elecciones llega en un momento clave para los demócratas y Kamala Harris, que temen estar perdiendo votos entre los varones afroamericanos, hasta ahora muy fieles al partido.

What are we even talking about here?? When I think about my kids and my family and how they will grow up, the choice is clear to me. VOTE KAMALA HARRIS!!! pic.twitter.com/tYYlTmQS6e

— LeBron James (@KingJames) October 31, 2024