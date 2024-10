Con 30 años de existencia, Football Manager se ha transformado en uno de los videojuegos deportivos más queridos por la comunidad gamer. Un simulador de entrenador de fútbol que ha permitido no sólo entretener a millones de personas en el mundo, sino que también generar impacto en la vida real, descubriendo futbolistas y ayudando a preparadores con sus tácticas, además de dejar increíbles historias de usuarios que pasaron de jugarlo a trabajar en clubes reales.

En conversación con BioBioChile, el jefe de scouting de la liga chilena para Football Manager, Pablo Tapia, destacó que este videojuego ha tenido éxito a lo largo de los años “por la integridad, extensión y calidad de su base de datos”, logrando crear un nicho de jugadores que ha crecido cada vez más y a los cuales les interesa el lado más estratégico del fútbol.

“En 2005, se llamaba Championship Manager y así se conocía hasta que Sega decide lanzar Football Manager. La empresa sólo adquirió la base de datos y, a pesar de que Championship Manager siguió existiendo, el interés de los usuarios por la veracidad de los datos y estadísticas fue primordial“, detalló Tapia.

En la misma línea, el usuario enfatiza en que, pese a sus largos años en el mercado, el videojuego “no ha perdido nunca su núcleo y esencia”, lo que el público ha sabido valorar y agradecer. “Gracias a esto, ese nicho fue creciendo cada vez más, ya que el uso de datos en el fútbol comenzó a hacerse famosos a nivel mundial y su seriedad en la base de datos permitió que los jugadores sientan que en el mundo en el que están inmersos (en el videojuego) sea bastante real“, agregó.

La principal característica de Football Manager es su afán por los detalles y el realismo, lo que contrasta con sorprendentes casos de cómo el videojuego ha traspasado la barrera de lo digital para irrumpir en el fútbol de carne y hueso.

The more you obsess, the more football gives back.

Live Your Game in #FM25 – ​Out from 26 Nov

🗓️​ https://t.co/NomcgfaZrE pic.twitter.com/XNyekq5nub

— Football Manager (@FootballManager) September 30, 2024