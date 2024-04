"Si no fuese por el cargo de mi hijo esta causa no existiría", dijo Eduardo Macaya, padre del senador Javier Macaya, tras la Audiencia de Preparación de Juicio Oral por abuso sexual reiterado.

Tras la Audiencia de Preparación de Juicio Oral, Eduardo Macaya, imputado por abuso sexual reiterado contra cuatro niñas menores de 14 años, leyó una declaración pública, donde afirmó ser inocente de los cargos que le imputa el Ministerio Público y que nunca buscó un juicio abreviado u otro tipo de salida.

“No estoy dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido y que han afectado y expuesto a las personas que más quiero y que son probablemente las que me he preocupado de cuidar a lo largo de todo este tiempo”, comentó.

Macaya cargó contra la Fiscalía, asegurando que no ha investigado de forma imparcial y que se ha visto perjudicado por ser progenitor del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya.

“Si no fuese por el cargo de mi hijo esta causa no existiría y por eso que me alegro que se inicie este juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia y esperamos con mucha fuerza que en el juicio oral se dé la igualdad de trato que tiene que tener cualquier acusado, no con precisión de culpabilidad y permitiéndoseme ejercer mis derechos como cualquier chileno”, aseguró.

“Lo más grave es que este actuar no solo me ha afectado a mí, ha tenido terribles consecuencias en mi entorno, en mi familia y sobre todo en tres niñas y que nunca han denunciado abuso alguno”, añadió.

Por último, Eduardo Macaya califica de “show mediático” el actuar de Fiscalía, y sostiene que la causa se basa en material audiovisual que no muestra algún tipo de abuso, y que incluso estaría editado.

“El material audiovisual en que el Ministerio Público basa toda su prueba, no corresponden a vídeos de abusos, sino que el de un entorno familiar en un lugar común y transitado de mi casa. Es un video editado y que a partir de las declaraciones del Ministerio Público sobre el mismo se ha derivado en una carnicería desde las redes sociales, motivada sin duda por el cargo político que ostenta mi hijo y que ha generado un daño que espero no sea irreparable en estas niñas”, cierra Eduardo Macaya.