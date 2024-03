La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este lunes a la huelga de hambre que se anunció la semana pasada por parte de dirigentes del Colegio de Profesores de Atacama, en protesta por la situación de los colegios de ese sector.

“Tenemos un Ministerio que ha estado trabajando intensamente en la situación del SLEP de Atacama. Yo quiero aprovechar esta pregunta para señalar algo que he escuchado a través de los medios de comunicación, en algunas intervenciones en el Parlamento: ‘Decir que los problemas críticos que atraviesan algunos establecimientos educacionales se debe a la reforma educacional, que todo es culpa de la reforma educacional del último gobierno de Michelle Bachelet’. Pero lo que no dicen es que las situaciones más críticas de establecimientos educacionales en nuestro país hoy día corresponden a administraciones municipales, por el sistema municipalizado“, comentó la secretaria de Estado.

Añadiendo que “se ha puesto foco especial en Atacama, donde hay un Servicio Local que tiene sus propias particularidades, que el propio ministro ha detallado, pero no se habla en nada de los problemas que mantiene la administración municipal, razón por la cual tuvo que cambiarse. Entonces, ahí está la estrategia de algunos de cuestionar toda reforma de este gobierno, diciendo que los problemas de la educación actual son fruto de una mala reforma”.

“Pero lo que no dicen es que la mayoría, insisto, de las crisis educativas, están radicadas en aquellas comunas o regiones donde se mantiene la administración del modelo anterior. Y vayan preguntándole a sus propios alcaldes que están muy desesperados por resolver esto”, manifestó Vallejo.

Huelga de Hambre de dirigentes del Colegio de Profesores de Atacama

A juicio de la ministra, se está “teniendo un acuerdo inédito con el Gobierno Regional para que con recursos del Gobierno Regional y recursos del Estado central se pueda también mejorar la situación, no solo la de corto plazo, sino que también la de mediano plazo”.

Respecto al porqué se retrasó, la vocera señaló que “se retrasaron las mejoras que hoy día ya se está revirtiendo, porque tenemos en Atacama 60 establecimientos, 54 de ellos deberían comenzar las clases este martes 5 de marzo, o sea 54 de 60. La gran mayoría va a comenzar en un calendario normal, y con jornada completa o parcial, porque en algunos, como todavía están con las obras de mejora, se está utilizando una parte de la jornada para completar esto. Y los otros seis tendrán ingresos diferidos, con ingreso máximo el 11 de marzo. O sea, no se va a pasar de la primera quincena para que el resto de estos establecimientos educacionales, que son seis, vuelvan a clases”.

“(…) Por lo tanto, la tarea se está cumpliendo, se está conversando, porque lo importante es que los estudiantes retomen. Podrá haber diferencias con algunos profesores y profesoras, podrá haber todavía insuficiencias, pero es clave que los niños, niñas y adolescentes puedan retomar sus clases, porque los recursos, además, ya se están ejecutando, han estado a disposición”, recalcó la secretaria de Estado.

Finalmente, Vallejo recordó que esto partió tarde porque “en el Congreso Nacional, al ministro de Educación, en el trámite de la Ley de Presupuesto, le rechazaron todo lo que iba al Servicio Local de Educación, por hacer puntos políticos en muchos casos. Y ahí venían los recursos para un administrador provisional. Cuando se rechazó eso, no hubo recursos para un administrador provisional y tuvo que buscarse una ley corta para resolver esos recursos, para intervenir”.

Lo anterior, según la ministra, produjo “una demora en el calendario de ejecución de los compromisos y, por lo tanto, esto da cuenta de que si no nos ponemos todos pa’ la cosa, la cosa no resulta. Y cuando algunos solo buscan marcar un punto político, no basta con la voluntad del Ejecutivo, sino que se requiere evidentemente de un trabajo colectivo en torno al interés superior de los niños y niñas en este caso”.