Financiamiento, responsables y plazos: las peticiones de profesor para terminar huelga de hambre

El presidente del gremio en Atacama, Carlos Rodríguez, señaló que son cinco puntos los que están pidiendo a las autoridades, y de ellos, dos son de suma urgencia para comenzar el año escolar.

Durante este “súper lunes” muchos estudiantes comenzaron su año escolar. Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes aún no saben si podrán realizar sus clases de manera habitual. Es más, diversos profesores se mantienen en huelga de hambre por la crisis educacional que afecta a la zona.

Frente a esta situación, en el Expreso Bío Bío conversamos con Carlos Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores de Atacama, quien es una de las personas que decidió dejar de comer.

Respecto a su condición de salud, luego de tres días desde que inició su manifestación, sostuvo que “de acuerdo a los informes médicos, todo bien. Por supuesto, con algunas variaciones”.

Asimismo, explicó las motivaciones para tomar aquella drástica decisión. “Aquí quedaron compromisos, a partir del 20 de noviembre (…) Son obras que no se realizaron, pero no significa que no se necesiten”, comentó.

“Lo que estamos planteando es que tenemos que revisar lo que nos falta por unidad educativa, y ahí tenemos una primera dificultad, porque el ministro trabaja con información que, generalmente, la entregan las direcciones de los colegios. Entonces, la información que le llaga es muy general”, agregó.

De esta manera, señaló que se necesita “un plan de realización de la obras pendientes: “fechas, plazos, financiamiento, responsables”, entre otros.

En ese sentido, detalló que son cinco puntos los que piden: “el tema de un plan de recuperación de educación pública para atacama; revisar la Ley 21.040; el tema de infraestructura en sus tres áreas, habilitante, mediano plazo, que son las que no se hicieron, y las largo plazo, que tienen que ver con reparación y reposición; el cuarto punto, que es fundamental, si no ordenan desde el punto de vista financiero, jurídico y administrativo no van a poder darlo conducción a la crisis; y el más importante para nosotros que es el pedagógico”.

“De esos cinco puntos, sabemos que los otros son de largo aliento, pero el de infraestructura y el pedagógico tenemos que saber resolverlos ahora”, precisó.

