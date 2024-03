La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió las declaraciones del presidente Gabriel Boric por el caso de Ronald Ojeda, en medio de las críticas al Partido Comunista por su “apoyo” al régimen de Nicolás Maduro.

Recordemos que ante los cuestionamientos, el jefe de Estado aseguró que existe un “anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país”.

“No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno”, complementó a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Más tarde, quien también abordó el tema fue la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien llamó a “dejar la costumbre de perseguir o acusar políticamente a un sector político por pensar distinto a ellos”.

Tohá y dichos de anticomunismo visceral: “El Presidente consideró importante poner un límite”

Fue en conversación con Cooperativa que la ministra Carolina Tohá, abordó lo expresado por el presidente Gabriel Boric. En la misma línea dijo que “la gravedad del caso ha hecho bastante fuerte las suposiciones”.

Lo anterior, específicamente, sobre “la manera en que se ha acusado a personas que prestan servicio al país” y “se ha asumido que por su militancia tienen un rol en este delito, el Presidente consideró importante poner un límite”.

“Lo importante es que la investigación revele qué hay detrás del secuestro, y eso todavía no lo tenemos claro. Afortunadamente la Fiscalía ya tiene un detenido y sospechosos”, agregó.

A continuación, dijo Tohá, “en base a eso se ha ido empezando a hacer un primer panorama, pero todavía muy insuficiente para llegar a conclusiones (…) su historial político y las circunstancias en que (Ojeda) salió de su país, fueron un factor determinante”.

“Quienes desestiman las hipótesis del secuestro no somos los políticos, son los investigadores. Entonces, hasta que la Fiscalía no establezca realmente qué hubo, desde la política no podemos decir esto es o no es”, insistió.

Finalmente, la titular de Interior concluyó que “en la política siempre se especula, pero no corresponde que nosotros como autoridad descartemos una hipótesis del secuestro, si la Fiscalía todavía está investigando y no llega a conclusiones definitivas”.

“No saquemos conclusiones apresuradas y empecemos a hacer juicios tan categóricos, porque podemos equivocarnos mucho”, cerró.

Vallejo a la oposición: “Ya no estamos en la guerra fría”

Posteriormente, desde un punto de prensa en La Moneda, la ministra Camilla Vallejo dijo que “es claro que estamos en el siglo XXI y que dejamos atrás la guerra fría hace bastante tiempo”.

Aún así, aseguró que “no queda tan claro si todos los sectores políticos dejaron atrás la guerra fría”.

“Reforzando las palabras del presidente Gabriel Boric en ese sentido, es que algunos deberían dejar la costumbre de perseguir o acusar políticamente a un sector político por pensar distinto a ellos”, dijo.

Agregando que “los resultados de eso ya los conocemos, son peligrosos y son graves (…) ya no estamos en la guerra fría, estamos en el siglo XXI”.

“Vayamos superando esas formas de hacer política porque ya vimos los resultados que tenían”, reiteró y cerró la secretaria de Estado.