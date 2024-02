El diputado Juan Santana (PS) entregó sus apreciaciones sobre el encontrón que tuvo el secretario general de su partido, Camilo Escalona, con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

Recordemos que el lunes pasado, en medio de una reunión entre el ministro Cataldo y dirigentes de los 10 partidos políticos del oficialismo, se vivió un tenso momento cuando el secretario de Estado cuestionó las declaraciones de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), donde habló de la crisis de los liceos emblemáticos.

Esto último generó que Escalona se parara de la mesa y abandonara el lugar.

En conversación con La Tercera, Santana dijo que le pareció “mal” lo que pasó entre Escalona y el ministro.

“Cuando se discutió la reforma educacional la posición del PS siempre fue la misma, que es que antes de avanzar en un cambio estructural, es decir, la ley de inclusión que contemplaba tres aspectos -el fin de la selección, el fin del lucro y el fin del copago- era necesario avanzar o hacerlo de forma simultánea en el fortalecimiento de la educación pública. Finalmente, la decisión fue otra. Nosotros la respaldamos igual, pero siempre manifestamos esa opinión porque preveíamos que podría producirse problemas en el futuro del conjunto del sistema público”, manifestó el parlamentario socialista.

A juicio del diputado oficialista, el ministro Cataldo “no puede desconocer eso y menos intentar suprimir nuestro legítimo derecho a opinar en esta materia. Él es el jefe de la cartera de Educación, es decir, no puede desligarse de su responsabilidad. Incluso, si uno se remonta antes, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet fue asesor legislativo del Ministerio en pleno proceso de tramitación de la reforma. Es decir, si hay alguien que no puede desentenderse de su responsabilidad en esta materia y no puede lavarse las manos, es justamente el ministro Cataldo”.

Santana acusa “rasgos antisocialistas” del ministro Cataldo

Al preguntarle si cree que las diferencias por temas electorales entre su partido y el PC inciden en este conflicto, Santana dijo que “ante el complejo momento que vive la educación pública en el país se intenta buscar una especie de chivo expiatorio al cual atribuirle la responsabilidad de todo lo que está pasando”.

“Yo no me atrevería a señalar a que esto tiene que ver con las tensiones que existen entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, porque no tengo antecedentes para poder hacer una aseveración como esa. Pero yo lo que sí creo es que en esto el ministro Cataldo ha mostrado rasgos sectarios y antisocialistas. Lo ha hecho a nivel regional, lo ha hecho a nivel nacional, y lo hizo en el lamentable desencuentro en la reunión de los partidos”.

Esta percepción del diputado es a raíz de lo que ha pasado en el último tiempo en materia de educación. “Yo creo que se trata de responsabilizar al Partido Socialista de algo en donde la responsabilidad no es de nosotros”, dijo el parlamentario respecto a los “rasgos antisocialistas” que menciona.