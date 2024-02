"Efectivamente, hay una segunda persona que solicitó apoyo, porque se sentía insegura. No es que haya tenido un incidente concreto, pero tenía temor", señaló la ministra Tohá tras ser consultada por un segundo exmilitar venezolano que pidió protección policial tras el secuestro de Ronald Ojeda Moreno.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó este viernes que un segundo exmilitar venezolano pidió protección policial a raíz del secuestro del exteniente Ronald Ojeda Moreno.

Según La Tercera, el exuniformado -también desertor del régimen de Nicolás Maduro- llegó hasta la Cuarta Comisaría de Carabineros de Talca, región del Maule, para solicitar asistencia.

De acuerdo al medio, habría señalado que teme por su vida al encontrarse en una situación similar a la de Ojeda en Chile. A partir de ello, la policía habría derivado su petición a la Fiscalía y se habrían dispuestos rondas periódicas para resguardarlo.

Consultada al respecto, la ministra Tohá señaló que “efectivamente, hay una segunda persona que solicitó apoyo, porque se sentía insegura. No es que haya tenido un incidente concreto, pero tenía temor”.

“Es algo que el Gobierno comprende. Por supuesto que todas las personas que estén en esa condición y expresen esta preocupación, van a recibir apoyo con todas las herramientas distintas que existen en estas circunstancias”, agregó la secretaria de Estado.

Tohá descarta “conjeturas” del Gobierno

Por otra parte, la titular de Interior indicó que el Gobierno no va a emitir “ninguna conjetura” respecto al secuestro del exmilitar Ronald Ojeda, puesto que la investigación lleva adelante la Fiscalía.

“Desde la política, al menos desde este Gobierno, no van a ver ninguna conjetura. No vamos a avalar una ni descartar otra hasta que la investigación no confirme que la dirección válida es una respecto de la otra”, sostuvo.

Parte de las hipótesis que se barajaban son una operación de agentes de inteligencia de Venezuela, la participación de bandas de crimen organizado e, incluso, un autosecuestro.

Sin embargo, Tohá aseguró que “no son dos ni tres, son varias más. En todas ellas se están haciendo diligencias y esperamos que de ese esfuerzo tan amplio, desplegando recursos en todas las posibles líneas investigativas, vayamos teniendo resultados”.