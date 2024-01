El presidente Gabriel Boric fue consultado este viernes sobre si es efectivo que llamó al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para mostrarle su apoyo tras darse a conocer que el uniformado será formalizado en mayo próximo.

El líder de la institución verde oliva deberá presentarse ante la Justicia, por su responsabilidad durante los distintos hechos de violencia protagonizados por la policía uniformada en el estallido social.

Frente a esto, Boric dijo que entiende “que esto nace a partir de una declaración del abogado del general Yáñez, que el mismo abogado se vio en deber de desmentir”.

Añadiendo que “las conversaciones privadas no se comentan públicamente”.

“Dicho esto, delitos que, independiente de la situación procesal específica, no son importantes o no debieran ser importantes para un sector político en particular, debieran ser importantes para la sociedad entera. Lo que a nosotros nos corresponde es que las instituciones funcionen con la independencia que corresponde”, manifestó el Mandatario.

Así también aseveró que “como Gobierno estamos atentos a esto y lo que nos preocupa por sobre todo es que la institución de Carabineros, con la cual hemos desarrollado una labor intensa en estos dos años, para poder llevar adelante las tareas vinculadas al tema de seguridad, esa tiene que seguir siendo su primera prioridad”.

“En eso vamos a seguir trabajando firmemente, yo no voy a comentar el detalle de conversaciones privadas, pero sepan que la voluntad del Gobierno es que Carabineros esté -como lo ha estado hasta ahora-, enfocado durante estos dos años en el combate a la delincuencia. Sigamos trabajando en esa línea”, sentenció el Presidente.

Las declaraciones del Mandatario se dieron en medio de la promulgación de la Ley Karin, que modifica la legislación en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo.