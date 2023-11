La ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo, evitó profundizar en la autocrítica del presidente Gabriel Boric por su rol mientras fue oposición, emplazando a la derecha a dejar de lado la “vendetta”.

Recordemos que el mandatario hizo un mea culpa, a propósito de la crisis de seguridad que vive el país, apuntando a un trabajo colaborativo.

“Trabajémoslo juntos y no debilitemos a las autoridades como quizás en algún momento nosotros también lo hicimos, pero hacer lo que su momento uno le criticó al otro, no ayuda a encontrar una mejor solución”, aseguró.

Al respecto, la ministra Vallejo evitó profundizar en la autocrítica, insistiendo en que ya lo han hecho en “varias” oportunidades, apuntando a la oposición a terminar con la “vendetta”.

“Lo que necesitamos es saber si es que de parte de la oposición se va a repetir la misma historia o se va a dejar de lado la vendetta y se va a terminar con esta constante, de que el tema de seguridad es un tema de uso más bien electoral, lleno de caricaturas, y pasa a ser una política de Estado”, sentenció.

En ese sentido, la vocera de La Moneda acusó que los problemas en materia de seguridad aún no se resuelven porque no se asumen como una política de Estado.

“Nos centramos en criticar los hechos del pasado y repetir esos mismos hechos del pasado o ponerle un freno”, cuestionó.

“Nosotros esperamos que por parte de la oposición se ponga disposición a colaborar en esta mirada de política de Estado, más que insistir en caricaturas o en este supuesto de que algunos están a favor de los delincuentes y otros no, porque todos sabemos que eso no es así”, fustigó Vallejo.

Asimismo, la vocera de Gobierno defendió los dichos del presidente Gabriel Boric, aseverando que “necesitamos saber si este es el momento donde se va a poner un parelé a este círculo vicioso y cíclico de que cuando se es oposición no se deja avanzar. Y como a mí no me dejaste avanzar, yo tampoco te voy a dejar avanzar. Esa es la lógica de la vendetta”.

Por último, respecto a las comparaciones que se han hecho entre ella y la ministra del Interior, Carolina Tohá, Vallejo minimizó el tema.

“Para nosotros no es un tema y yo creo que para la gente tampoco, ese es el punto. A la ciudadanía no le importa. Eso le importa a algunos que quieren polemizar, aparecer un rato”, reprochó.

“Nosotros todos somos un equipo de trabajo, que trabaja todos los días intensamente y de manera coordinada para sacar adelante cada uno con su rol”, concluyó.