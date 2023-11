Este martes se reveló un audio de una reunión donde el abogado Luis Hermosilla, quien defiende a Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, ambas empresas que están siendo investigadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por operaciones irregulares, menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF.

El jurista en cuestión fue socio del exministro del Interior, Andrés Chadwick, y en estos momentos defiende al jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, cuestionado por el caso Convenios.

Ciper accedió al audio de la reunión entre Sauer, Hermosilla y la abogada y exfuncionaria del Ministerio de Educación durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Leonarda Villalobos, donde se habla de estos pagos para obtener información privilegiada y favores que beneficien al empresario.

“De este hueón dependemos. Aquí es donde podemos meter manos y así se arreglan estas huevás”, manifiesta el abogado en la grabación.

Audio de abogado que habla de pagos a funcionarios del SII y CMF

La reunión antes mencionada se realizó en junio pasado en un edificio de Vitacura. Los nombres de los participantes quedaron en evidencia porque se hablaban por sus nombres, mencionaron detalles de sus familias e hicieron referencia a reuniones en las que habían participado.

El encuentro duró casi dos horas, y en ese tiempo hablaron de los pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión Para el Mercado Financiero.

Estas dos últimas instituciones tienen en aprietos a Sauer, ya que están investigando los negocios de él y su familia, como también de sus socios cercanos, hablamos de los Jalaff, históricos controladores del Grupo Patio (en sociedad con Paola y Gabriela Luksic, y el empresario Eduardo Elberg, entre otros).

“Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra. Y esa caja negra… porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada, porque estamos atrasados. Y pasa por los mismos hueones, yo no los conozco, que pasan, que están en el Servicio (de Impuestos Internos). ¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevá, etc. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos”, es parte de lo que dice Hermosilla en el audio.

Cabe mencionar que la indagatoria del SII sobre esos negocios se inició con una consulta desde la CMF, que preguntó por el comportamiento de 12 RUT (entre sociedades jurídicas y personas naturales) que tenían negocios relacionados con la corredora de bolsa STF, la que en marzo fue suspendida por el regulador tras a una serie de anomalías.

En el audio se escucha que la abogada Villalobos manejaba información del SII que era sumamente reservada. En concreto, encontró información en el SII respecto a que las irregularidades podrían alcanzar a 44 RUT. En esta línea, dijo que en los análisis realizados por el SII a documentos tributarios relacionados con ese grupo de empresas, se detectó la utilización de facturas falsas.

Incluso, dentro de la grabación, Hermosilla le lanza una especie de elogios a Leonarda referentes a su personalidad. “Eres una psicópata bien orientada. Hay huevones psicópatas mal orientados que andan asaltando gente. Tú eres psicópata bien orientada que hace estas pegas”, dice Luis.

“Armar la caja”

Dentro de la reunión, Hermosilla menciona que le debían $10 millones a un funcionario del SII que les entregaba información. Además, tenían otra deuda con un funcionario de la CMF.

“Te juro, de este hueón dependemos. No tenemos otro filtro antes de la CMF. Y aquí es donde podemos meter manos. Y así se arreglan estas huevás”, le señala Sauer.

En la conversación, además, Hermosilla recalca que el empresario arme una “caja negra” para los gastos.

“Y es la única manera de hacerlo. Tu pega aquí es armar la caja. Pero armarla, Dani. Te juro que, de verdad, esto no es la ley. Esta huevada es más importante que todo, porque impide que lleguemos allá. Y porque quiero estar en condiciones de pedirle más al huevón. Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que, hueón, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de Impuestos Internos… Quiero lo más. Por eso es que quiero hacer una pregunta abierta, quiero decirle al compadre, ‘compadre, ¿qué más podí hacer?’. Lo quiero tentar, lo quiero huevón, puta… ¿Me cachai o no? Porque la huevá es suficientemente grande para que nuestro riesgo, para que quede la cagada más allá de los problemas que tenemos”, le indica Hermosilla a Sauer.

En la alocución, hablaban que el objetivo era armar una caja de pagadora. El abogado Hermosilla propuso que se reunieran $100 millones entre varios de los involucrados, no obstante, Sauer dijo que debía financiarla solo él, para minimizar los riesgos.

Comparación con caso Penta

Otra cosa que llamó la atención de esta reunión, es que todos coincidían en que existía una similitud con la polémica por el financiamiento ilegal de la política. Incluso se preguntaron quiénes podían ser los “Hugo Bravo” de la historia, haciendo referencia al exempleado de Penta que terminó delatando las maniobras tributarias de sus jefes.

“Yo confío, yo confío en la Leo, tú también confías. Porque yo confío en la Leo, confiamos el uno en el otro”, dice Sauer.

En este sentido, Hermosilla menciona que “(…) aquí estamos haciendo una hueva que es delito. Esta hueva es delito”. Lo cual asiente Leonarda.

Esta no era la primera vez que le pagaban a funcionarios del SII y de la CMF, según lo expuesto en el audio.

Según datos recabados por Radio Bío Bío, la Fiscalía Oriente abrió una investigación penal de oficio en contra de Luis Hermosilla, tras revelarse este audio.

SII se refiere a revelación del audio

Frente a esto, el SII manifestó que “la situación expuesta era desconocida por la organización, por lo que se instruyó la realización inmediata de una investigación interna para determinar si existen antecedentes que respalden la denuncia. De constatarse, se adoptarán las medidas correspondientes con la mayor celeridad, para perseguir a los responsables con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente, y adoptar las medidas administrativas que permitan evitar este tipo de situaciones, que no forman parte de los valores que como organización promovemos y que han caracterizado nuestra gestión en sus más de 120 años de historia”.

Asimismo, va a colaborar “con completa apertura y disposición con todas las instituciones relacionadas para determinar eventuales responsabilidades legales”.