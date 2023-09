Este martes la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que establece para los colegios que todos los lunes, de forma obligatoria, se entone el himno nacional junto con izar la bandera.

El presidente de la Comisión, diputado Gaspar Rivas, del Partido de la Gente (PDG), señaló que “entendemos que Chile atraviesa una gran cantidad de problemas: la delincuencia, la inflación, salud, educación y previsión social, pero no por eso tenemos que dejar de cuidar nuestros símbolos y tampoco dejar de entender que el respeto y la significación de los símbolos patrios es principalmente una emoción que nace y que surge del corazón de cada uno de los chilenos”.

Según explicó el parlamentario, “hoy habíamos colocado como tabla de fácil despacho el proyecto de ley de autoría del diputado Cristián Labbé y del diputado Rubén Oyarzo que establece la obligación de que los colegios tengan que cantar el himno nacional todos lunes izando el pabellón nacional, nuestra bandera nacional”.

“Desgraciadamente, lo que hoy día debía ser de fácil despacho se transformó en una iniciativa de muy complejo despacho, y todavía recién alcanzó a ser terminada en todo el transcurso de una sesión de la Comisión”, criticó Rivas.

Diputado Rivas: “Todos alguna vez hemos derramado lágrimas escuchando el himno nacional”

En ese sentido, profundizó indicando que “desgraciadamente los parlamentarios oficialistas no comprendieron el alcance de este proyecto de ley e intentaron, a mi juicio, hacer todo lo posible para que este no se viera”.

“Comprendemos que desde su visión, algunos de ellos con una visión marxista -legítima, pero que no compartimos- son, por lo tanto, internacionalistas. Y por lo mismo, no le dan el mismo valor a los símbolos patrios que le damos nosotros. Para nosotros la bandera no es un simple paño teñido, es la representación del espíritu de los chilenos”, refrendó.

Y agregó que “todos, incluso los que estamos parados aquí, alguna vez hemos derramado lágrimas escuchando el himno nacional de nuestro país. Todos hemos visto alguna vez en la carretera una pequeña casa de madera con un palo chueco parado, pero allí está ondeando orgullosa la bandera chilena. Desteñida, hecho jirón, y aunque esté enarbolada en un puro palo parado, pero allí está la bandera chilena haciendo patria”.

“Y lamento, reitero, que se haya convertido en una problematización el hecho que los alumnos tengan que a esta bandera rendirle homenaje los días lunes cantando el himno nacional. Esta bandera no es un trapo teñido, es el espíritu de 17 millones de chilenos”, concluyó.

Oyarzo y proyecto para cantar himno nacional en los colegios: “Nuestro único objetivo es unir a Chile”

Por su parte, el diputado Rubén Oyarzo (PDG), uno de los autores del proyecto, explicó que “este proyecto de ley lo único que hace es respetar nuestros símbolos patrios”.

En esa misma línea, planteó que “vemos como, por ejemplo, la selección de rugby chilena, “Los Cóndores”, lloran cantando el himno nacional y no reciben ni un peso del Estado, pero ellos se desgarran cantando el himno nacional”.

“Recordemos cuando la selección chilena en el Maracaná cantó el himno nacional a todo pulmón. Mucha gente se emociona cantando el himno nacional a todo pulmón. Mucha gente llora, mucha gente se emociona al ver la bandera izada, por ejemplo, en las carreteras”, añadió.

“Eso es lo que queremos hacer, que se cante el himno nacional y que se vea la bandera flameando en los colegios de Chile. Una bandera nacional que nos une. Esto es un símbolo de unión”, enfatizó el parlamentario del PDG.

Y complementó lo anterior señalando que “aquí lo que nosotros estamos buscando es, para este 18 de septiembre, unir a Chile, a través de nuestros símbolos patrios: nuestra bandera, nuestro himno nacional. Y así como Los Cóndores están representando a nuestro país hoy día, el equipo de rugby, llorando cantando el himno nacional, eso queremos que se vea en nuestros colegios: gente, niños, orgullosos, cantando nuestro himno nacional e izando nuestra bandera nacional”.

“Que bueno que salió este proyecto antes del 18 de septiembre, lamentablemente algunos votaron en contra de este proyecto. Nuestro único objetivo es unir a Chile, porque Chile es uno solo”, sostuvo.

Diputado Labbé agradeció tramitación del proyecto

En tanto, el diputado y también autor de la iniciativa, Cristián Labbé (UDI), agradeció al presidente de la Comisión de Educación por poner en tabla y en fácil despacho un proyecto que “tiene todo sentido común. Un proyecto que lo que hace es buscar un símbolo de unión, un símbolo que todos los chilenos tenemos que llevar en nuestro corazón, que es la bandera y el himno nacional”.

“Hoy día, cuando vemos que hay un país polarizado, cuando vemos que hay grandes y legítimas diferencias, tenemos que buscar qué es lo que nos une”, planteó el parlamentario gremialista.

Finalmente, dijo que “lo que queremos hacer es poner en valor los símbolos patrios. Y qué mejor que hacerlo desde la educación, desde los primeros inicios, en donde tenemos que ir formando patriotas, no importando el color político, pero sí un objetivo: la patria está por delante de todos nosotros. Cada uno de los que trabaja, cada uno de los que le aporta algo a la patria, lo aporta en base a la bandera nacional”.