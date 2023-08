El presidente de la comisión de Seguridad del Senado y autor de la Ley de Usurpaciones, Felipe Kast, se refirió a la votación de tercer trámite para esta tarde.

“El día de hoy se vota, probablemente, la ley más importante para la región de La Araucanía, que es la Ley de Usurpaciones. Llevamos más de dos años empujando esta ley con mucha fuerza, de la cual soy autor y la verdad es que estoy convencido de que esta va a ser la ley que va a permitir a miles de familias volver a vivir en paz”, manifestó el legislador.

A juicio del senador, “hoy día ocurre un absurdo tremendo de que una persona entra a tu casa, entra a tu parcela, te la usurpa y ni siquiera es un delito. O sea, hoy día Carabineros ni siquiera puede tomarlo detenido”.

“Por eso estamos muy contentos de que en el Senado avanzamos muy rápido. En la Comisión de Seguridad. En la Cámara de Diputados también se avanzó con bastante rapidez y hoy día ya sería el trámite final para que esta ley finalmente se pueda publicar; y espero que el presidente Boric no se le vaya a ocurrir ocupar el veto y cortarle las piernas a una ley que es fundamental para vivir en paz”, indicó Kast.

Ley de Usurpaciones

El senador de oposición dijo que “estamos a la espera y espero que el oficialismo también se pueda sumar y apoyar con mucho entusiasmo una ley tan importante como la Ley de Usurpaciones, que no es solo para La Araucanía, porque también es para el resto del país”.

“Hay que recordar que Valentina Correa perdió su padre con un sicario que fue justamente mandado por una persona que usurpaba los terrenos. Así que creo que Chile se pone en el estándar internacional. La gran mayoría de los países tienen esta ley y espero que hoy día sea aprobada en el Senado”, sentenció Kast.

La diputada de Convergencia Social, Lorena Fries, argumentó que “es un proyecto peligroso tal como está y, evidentemente, frente a eso habría que usar todas las herramientas, desde el TC hasta, eventualmente, un veto”.

“Lo hemos dicho, se necesita legislar sobre usurpación, se necesita aumentar las penas, pero la introducción de la flagrancia y legítima defensa privilegiada, hacen de esto un proyecto de amenaza a la democracia”, añadió la parlamentaria.

“Voto identitario”

El diputado Independiente-PPD y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, dijo que “aquí no se ha actuado con lealtad, ni con el Presidente, ni con la coalición. Yo lo que esperaba era que se nos hubiese avisado al inicio de la sesión que aquí cada cual votaba lo que se le ocurría y no nos hubiesen expuesto al ridículo que la indicación del presidente Boric tuviese 24 votos. Entonces la pregunta es, ¿vamos a apoyar o no vamos a apoyar? Eso es lo que nosotros queremos saber”.

“Sin perjuicio que nosotros teníamos una mala opinión de este proyecto y tal como lo dijo la ministra Tohá, queríamos mejorarlo. Pero aquí algunos se dieron el gusto del voto identitario de acusarnos injustamente de que queremos criminalizar la pobreza y eso me parece una deslealtad. Hay que ser cuidadosos en las votaciones y en el lenguaje”, señaló el congresista.

Así también señaló “que hoy día se venga nuevamente a insistir que quienes estamos apoyando la petición del gobierno queremos criminalizar la pobreza, me parece que es una deslealtad imperdonable y esto va, defectiblemente, a un punto de quiebre”.

“Yo quiero advertir que las cosas no pueden seguir como están. Se requiere una conversación sincera de cuál es la posición que tiene cada partido para apoyar al gobierno. ¿Están con el gobierno para repartirse cargos o están con el gobierno para poner la cara en estos proyectos que son complejos para un mundo que no le preocupa la seguridad, que no le preocupa la violencia, que no le preocupa lo que pasa en Araucanía, que están de acuerdo con las usurpaciones? Esta no es una ley anticampamento como malamente alguna gente de ProDignidad ha querido plantear”, indicó Araya.