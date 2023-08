Diferentes diputados de oposición criticaron al Gobierno por una supuesta baja presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas en las regiones donde ha golpeado con fuerza el sistema frontal, lo que incluso obligó al Gobierno a decretar estado de catástrofe.

Pero la respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar, y la propia ministra de Defensa, Maya Fernández, detalló que son más de 600 los efectivos militares que se encuentran en las regiones de O´Higgins, Maule, Ñuble y Bío Bío prestando apoyo a la ciudadanía en labores asociadas al control de la emergencia. Además recordó que el subsecretario de Defensa se encuentra en la zona desde el lunes.

Por su parte, desde el Ejército de Chile aseguraron que se han desplegado más de 40 vehículos, máquinarias y un helicóptero. De igual manera, patrullas militares han realizado tareas de evacuación preventiva, trabajos en diques de contención en el sector El Laja, Llano Blanco, Antuco y armado de campamento de emergencia en el Cajón del Maipo, entre otros.

No obstante lo anterior, algunos parlamentarios insisten en que hay una baja presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas en las localidades que han sido afectadas por el sistema frontal.

Críticas que se hicieron más fuertes, luego de que el Gobierno decretara el estado de catástrofe, y que permite la acción y participación de uniformados para ayudar a los damnificados por las fuertes lluvias que se han registrado en la zona centro sur del país.

Las acusaciones apuntan a que La Moneda no estaría utilizado la totalidad de los recursos que permite la medida constitucional, además de no desplegar a los militares que se encuentran disponibles.

La diputada de Renovación Nacional, Carla Morales, comentó que las Fuerzas Armadas salieron a las calles con demora, considerando la crisis que viven algunas comunas.

“Y efectivamente hacíamos un llamado a la mañana y que los militares debían estar en la calle y que se habían demorado y que finalmente también eso se hizo de manera reactiva, porque hoy día tenemos un 80%, por ejemplo, de la comuna de Santa Cruz, con desborde de canales”, comentó Carla Morales.

El diputado de la Democracia Cristiana por Bío Bío, Eric Aedo, dijo que falta mayor proactividad de parte del Ejecutivo para abordar la emergencia.

“Hay una situación hoy día de catástrofe declarada por el Gobierno y se requiere ya el despliegue del Ejército. Esto se debió haber hecho antes. Esta es una situación que viene sucediendo en el Bío Bío, en Ñuble y en Maule hace ya cuatro días y por tanto, se requiere una actitud mucho más proactiva para enfrentar esta situación”, aseguró Aedo.

En tanto, la también diputada por Bío Bío, María Candelaria Acevedo (Partido Comunista) aseguró que “nuevamente la derecha aprovecha una catástrofe para criticar al Gobierno sin pudor alguno, pese a que diversos especialistas han señalado que la preparación para esta emergencia climática fue mucho mejor, pese a las lluvias históricas que se han registrado en diversos puntos del país”.

Cabe destacar que en zonas como en la cordillera de Maule han precipitado más de 600 mm de agua desde el inicio del sistema frontal.

Acevedo aprovechó la oportunidad para hacer un llamado al mundo político, pero “a la derecha en particular” a revisar el rol de las Fuerzas Armadas ante las emergencias, “invitándolos a discutir sobre la instauración de brigadas permanentes de las FFAA para que trabajen en situaciones como estas, o como los incendios forestales. Esa es una idea que ya le he planteado a la ministra Maya Fernández y que espero pueda avanzar en su concreción”.

Por su parte, el alcalde de Romeral, Carlos Vergara, aseguró que en su comuna han trabajado en coordinación el equipo municipal, Bomberos y Carabineros.

“Hemos tenido desprendimiento de tierras. El sector de El Socavón, sector de la Unión donde hemos tenido peligro de pérdida de casas también y casas afectadas también por los deslizamientos de tierra. Pero tenemos un tremendo equipo municipal, un trabajo muy coordinado con Bomberos, con Carabineros. Nos ha visitado el ministro de Obras Públicas estos días, ministro Agricultura”, detalló el jefe comunal.

En tanto que desde el Gobierno respondieron a las críticas, asegurando que se están ocupando todos los medios del Estado para poder ayudar a las personas afectadas por la emergencia. El subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, afirmó -en conversación con La Radio- que las Fuerzas Armadas han sido desplegadas en las cuatro regiones con estado de catástrofe.

“Las Fuerzas Armadas están desplegadas en las cuatro regiones en que se decretó Estado de Excepción Constitucional. Podemos dar la certeza a la comunidad que todos los medios del Estado, las Fuerzas Armadas, todo lo que sea necesario y todo lo que tengamos disponible, va a estar a disposición para ayudar a la comunidad en esta tragedia bien compleja que estamos viviendo”.

Expertos han apuntado a que el origen del problema sería otro, y tendría que ver con la Ley 21.364 que creó el Senapred, y que -además- obliga a los municipios a elaborar sus propios planes de gestión de riesgos y desastres.

“La ley que crea el Senapred recién se está haciendo cargo de establecer mapas que ya son de superficie regional, lo que permite incorporar estos estos elementos de riesgo dentro de esta planificación comunal. Los servicios no cruzan datos de información con otras fuentes y por lo tanto no están verificando la existencia o no de estas zonas de riesgo” dijo el jefe de la carrera de Planificación Urbana de la Universidad Católica, Kay Bergamini.