Un bochornoso episodio se registró la mañana de este miércoles, luego que no se pudiera realizar la sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, por la ausencia de los diputados.

Se trató de una sesión citada para las 08:30 horas en la Sala Carlos Lorca, donde estaba invitada la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quien debía exponer sobre la labor que realiza el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (Caigg).

En particular, explicar cómo coordina la actividad de las unidades de auditoría de los distintos servicios públicos, a fin de velar por la observancia del principio de probidad administrativa.

Recordemos que el Consejo de Auditoría General Interior de Gobierno está en medio de la controversia por las acciones del gobierno en el Caso Fundaciones, debido a los cuestionamientos y acusaciones por un supuesto relajo en los criterios que permitieron la entrega de fondos públicos.

No obstante, la sesión fracasó por falta de quorum, ya que no alcanzaron a asistir 4 de los 13 parlamentarios que integran la comisión, y que es el mínimo para poder funcionar. De esta forma, la subsecretaria Lobos no pudo realizar su presentación.

De acuerdo a información obtenida por Radio Bío Bío, solo estaban presentes la presidenta de la comisión, Johanna Pérez (Demócratas) y Miguel Ángel Becker (RN). Mientras que Juan Fuenzalida (UDI) estaba conectado de forma telemática en un lugar fijo.

Entre quienes estaban ausentes se cuentan Danisa Astudillo (PS), Johannes Kaiser (Republicanos), Cosme Mellado (PR), Carolina Tello (PC), Renzo Trisotti (UDI), Camila Musante (IND-PPD), Maite Orsini (RD) y Javiera Morales (CS), Rubén Oyarzo (PDG) y Bernardo Berger (RN).

No obstante, este último presentó una justificación por motivos de salud, la que fue acogida a trámite.

Cabe destacar que desde el 1 de agosto el reglamento de la Cámara multa con un 1% de la dieta a los diputados que se ausenten y que producto de esa ausencia, una sesión fracase.

De esta forma, los diputados ausentes deberán pagar una multa de $70.012.

Como antecedentes, Renzo Trisotti (UDI) si bien se encontraba en el Congreso, al momento de iniciar la sesión estaba en un contacto con un medio de comunicación. En tanto, el diputado Mellado estaba presentado un proyecto en la Comisión de Cultura, para que el 11 de septiembre sea día de Duelo Nacional.

Consignar que varios de los diputados de la comisión aparecieron en la Cafetería del Congreso a tomar desayuno como desde las 09:00 horas.

Asimismo, según fuentes de Radio Bío Bío algunos diputados iban en camino y pidieron sesionar telemáticamente desde el auto, lo que no se permitió.

Por lo mismo, la diputada Tello señaló que revisarán el tema con la presidenta de la comisión, Joanna Pérez, para poder reagendar la sesión.

“Yo estaba de manera virtual, vamos a conversar con la presidenta para ver en qué minuto podemos citar esa comisión especial porque es muy importante seguir trabajando en esos proyectos que se iban a exponer”, concluyó.