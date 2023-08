La designación de Ricardo Montero, exjefe de gabinete de la ministra Carolina Tohá, como subsecretario de Defensa, generó diversas críticas por parte de senadores oficialistas.

Lo anterior apunta principalmente a cuando Montero era convencional constituyente y se desempeñó como coordinador de la Comisión de Sistema Político, que buscaba, entre otros puntos, eliminar el Senado y establecer un régimen unicameral.

Según consignó La Segunda, en el Partido Socialista recuerdan cuando Montero promovió esta idea, la cual provenía del Frente Amplio y el Partido Comunista, pero por sobre todo mencionan el tono inflexible con que la defendió.

Incluso se menciona que como jefe de gabinete de Tohá, varios senadores no le contestaban el teléfono.

Recordemos que el colectivo socialista, el cual integraba Montero en la extinta Convención Constitucional, en un principio no era partidario, pero se unió a esa idea con la condición que se creara un “Consejo Territorial”.

En esa oportunidad, Montero expresó lo siguiente: “El Senado, como lo conocíamos, ya no va a existir en las propuestas que hemos venido discutiendo”.

Ricardo Montero, el nuevo subsecretario de Defensa

Ahora, con Montero como nuevo subsecretario de Defensa, el senador Fidel Espinoza (PS) escribió en su cuenta de Twitter que “no sabía que el cambio de gabinete también vino con premios a los irresponsables constituyentes causantes de la derrota del 4 S. Este señor en particular fue de los principales. Cada día puede ser peor. Lo instalan de subsecretario de Defensa. Revisen sus dichos en la Convención”.

Por otro lado, el senador Pedro Araya (IND-PPD) señaló que “en lo personal no cuestiono las nominaciones del Presidente, pero lo de Montero es una pésima designación. No tiene ningún grado de relación con el Congreso y el Senado. Él construyó una animosidad y odiosidad con el Senado, nunca ha sido un interlocutor válido. Recargó el trabajo de la ministra Tohá, porque seguirá siendo un interlocutor que no es válido. Me extraña la actitud del Gobierno de seguir dándole premios de consuelo a personas que no aportaron en el debate constitucional”.

Mientras que a Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, le parece extraño que se insista en nombrar un exconstituyente “como si el resultado de la Convención hubiese sido un orgullo para el gobierno”.

La presidenta del PS, Paulina Vodavonic, apunta a que lo de eliminar el Senado es un “tema superado”. “Entendiendo las legítimas diferencias que puedan tener los senadores con el subsecretario Montero, en un tema ya pasado, es algo que debiéramos superar y respetar la prerrogativa presidencial. Son críticas legítimas (a Montero), que apuntan al rol que él jugó. No diría que son justas: son apegadas a lo que fue ese momento, donde hubo una posición de eliminar el Senado, pero que es un tema superado. Lo daría por zanjado”, recalcó.

Finalmente, la senadora Loreto Carvajal (PPD) cree que “hay que sacarse los prejuicios. La Convención anterior ya pasó. Me parece una persona bastante ejecutiva, tengo plena confianza en la nominación”.

¿Quién es Ricardo Montero? el nuevo subsecretario de Defensa

Según el sitio web monteroallende.cl, el nuevo subsecretario de Defensa es abogado de la Universidad Católica de Chile (2009).

Fue Jefe de Gabinete de los ministros de Defensa Nacional (2014-2015) e Interior y Seguridad Pública (2015-2017).

Montero fue también Coordinador Nacional del Proceso Participativo Constituyente de la Presidenta Bachelet (2015-2017).

Es máster en Defensa y Seguridad, Colegio Interamericano de Defensa, Washington D.C., Estados Unidos (2017-2018).

También es máster en Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España (2018-2019).

Fue Secretario Ejecutivo de la Comisión de Reforma de Carabineros del Senado (2019-2021); y miembro del Foro Permanente de Política Exterior (2020-2021).