Durante esta mañana de lunes, la diputada Catalina Pérez reapareció nuevamente en el Palacio de La Moneda.

Recordemos que, recientemente en un matinal nacional, Daniel Andrade -representante legal de Fundación Democracia Viva y expareja de Pérez- dijo que la parlamentaria “no tiene nada que ver” en los investigados convenios.

“No le dije directamente (…) no se enteró por la prensa, pero no fue inicialmente. En las conversaciones iniciales ella no se enteró, se entera después cuando ya está avanzando el proyecto y ya está andando”, agregó.

Y hoy la arista Democracia Viva del Caso Convenios fue motivo de consulta. Esto porque hoy vence el plazo para que la investigada organización devuelva los recursos asignados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Aún así, Pérez declinó referirse a ese tema. “Venimos a trabajar junto al equipo del Ministerio del Interior en lo que esperamos sea un refuerzo de las reglas de uso de la fuerza”, dijo en dos ocasiones.

Posteriormente, al ser consultada por si ha tenido -o no- contacto con Daniel Andrade, la diputada del Frente Amplio no emitió ningún tipo de respuesta.

Suspensión del Comité Político y vocería en La Moneda

Tras varias semanas sin realizar el Comité Político por temas de agenda, hoy nuevamente se suspendió. Se esperaba que sólo asistieran partidos del Socialismo Democrático y de Apruebo Dignidad, ninguno del Frente Amplio.

La instancia sería el primer cara a cara de los políticos oficialistas con el Comité Político de ministros, luego de la salida del ahora exministro Giorgio Jackson.

Pero ¿cuál es la razón? La ausencia de algunos secretarios de Estado. Por ejemplo, la ministra del Trabajo y su par de Hacienda, Jeannette Jara y Mario Marcel, están viajando al sur -en tren- como parte de la agenda económica del Ejecutivo.

Finalmente, también se suspendió la vocería del Gobierno que se realiza los días lunes. Esto, porque la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, se encuentra con día administrativo. Se espera que se realice el próximo miércoles.