La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, se refirió al caso Convenios y a los cursos de administración pública y probidad que los funcionarios de Gobierno no tomaron, según afirmó la Contraloría.

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió al caso Convenios tras la reunión de los partidos oficialistas.

“(…) Este es un sistema muy complejo del que hemos tomado conocimiento, que el propio contralor ha señalado, por ejemplo, que no existe una ley o una norma marco de transferencias al sector privado, transferencias que están presentes, no sé si en todos los ministerios, pero en varios ministerios, por ejemplo, el propio Ministerio de Justicia a Sename, o a otras instituciones”, explicó la parlamentaria.

Recordemos que la Contraloría General de la República confirmó que las actuales autoridades del gobierno del presidente Gabriel Boric, no han realizado un curso básico de administración pública y probidad, en medio del escándalo por el caso Convenios.

“Hay que buscar la fórmula de que no existan más casos, nunca más de apropiarse del dinero de los más desposeídos de nuestro país, para fines particulares”, añadió la autoridad.

Caso Convenios

Respecto a la salida de la subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez, quien firmó dos convenios con una ONG en la que trabajó, Vodanovic dijo que “el Gobierno ha sido bastante claro en señalar que todas estas situaciones que se van conociendo, tienen una línea que termina finalmente con la salida de las autoridades, que no podemos calificar la intencionalidad, de aquella hay que presumir la buena fe. En el caso de la subsecretaria, ha dicho que ella ignoraba la situación y, por lo tanto, (…) serán las instituciones que están investigando eso, quienes se pronuncien acerca de eso”.

“Yo creo que la máxima transparencia, la máxima celeridad de todas las instituciones, en esclarecer estos hechos, va a colaborar con que recuperemos la fe pública que hoy día está dañada”, precisó la líder del PS.

En relación a los ajustes ministeriales en lo que han insistido la oposición, Vodanovic dijo que “eso es prerrogativa del Presidente, será él quien haga estos ajustes, cuando lo estime pertinente, y nosotros como partidos políticos estamos por colaborar en aquello. No tenemos un pronunciamiento oficial”.

Contraloría y cursos básicos de administración pública y probidad

“Yo fui subsecretaria, y como subsecretaria no hay una especie de capacitación, ni hay un manual, ni existe una capacitación a los funcionarios que van llegando a los ministerios, en los cargos de jefatura. Esto no es tampoco una justificación de lo que ha ocurrido, no estamos por justificar ninguna irregularidad (…)”, comentó Vodanovic respecto de los cursos de administración pública y probidad para funcionarios del Gobierno.

No obstante, dijo que “el Estado, como tal, a diferencia de lo que ocurre en el sector privado, que cuando las personas asumen un cargo en una empresa, se les da una clara descripción del cargo, un manual de lo que debe hacer, cuáles son sus prerrogativas, hay un organigrama claro, el Estado es bastante engorroso, tiene muchas normativas y, afortunadamente, como abogada podía conocer gran parte de aquella, la Ley de Compras Públicas, la Ley de Probidad y Transparencia, pero no todas las autoridades están en conocimiento de aquello”.

Así también señaló que “(…) siempre es bueno que pueda haber capacitación, no solo de las autoridades, de todos los funcionarios, porque ustedes conocen el sistema dentro de los servicios, y un documento que llega a la firma de la autoridad, ha pasado a veces por cinco o seis funcionarios antes, viene con la firma de responsabilidad, y eso no quiere decir que venga bien hecho”.