Una serie de reclamos en contra de Correos de Chile han interpuesto los usuarios en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Los motivos, principalmente, tiene que ver con largos tiempos de espera para la distribución de paquetes internacionales, así como el extravío de estos.

Esto es lo que explica Maritza Hernández, quien se contactó con BioBioChile para dar a conocer su experiencia. “Yo tengo una importadora y siempre importo por barco, pero ahora se me ocurrió traer ropa de Brasil y se han demorado demasiado -correos-. O sea, más que un envío en barco”

Maritza explica que realizó la compra en abril de este año y, según la información otorgada, su paquete lo recibiría en 30 días en Estación Central, región Metropolitana. No obstante, aún no lo recibe y tampoco ve luz.

“Cuando tu empiezas a alegar mucho, te dicen que se perdió. Mando correos y te envían un correo tipo, casi que copian y pegan de otro, donde dicen “lo lamentamos, disculpe las molestias” y eso sería. Nadie te dice nada y encuentro que es el colmo”. Expresó.

En esta línea, también manifiesta su molestia ante el mecanismo de devolución por parte de Correos, ya que en caso de haber una devolución por la pérdida de su paquete, no se devolverá a ella. “Fuera de todo, si hacen un reembolso no será a mi, sino al proveedor. ¿Qué pasa si este gallo de Brasil me dice “no, a mi no me ha llegado nada” y pierdo la cuestión?”.

Algo similar le pasó a Ricardo Vargas en Valparaíso, quien también contactó a BioBioChile para exponer su denuncia. Por su parte, en mayo de este año realizó la compra de un teléfono, que llegó en 10 días a Chile proveniente desde China. Sin embargo, desde ahí se encuentra retenido y sin avance.

“Por suerte ayer me llegó la solicitud de documento, pero esto fue después de casi dos meses, superó toda brecha de paciencia. Lo conversaba con comunidades que compran en el extranjero y estamos todos en esa situación, se están demorando por montones”, afirmó.

También, comenta que acudió al Sernac pero que la respuesta no fue satisfactoria. “Puse reclamos en el Sernac y ahí, me daban siempre las mismas respuestas y me cerraban los casos. Uno ya sabe que tiene que pagar impuestos, pero no es como para que se demoren dos meses en hacer su trabajo”.

Hasta el momento, Correos de Chile acumula 1.981 reclamos, según el boletín de empresas, una herramienta del Sernac que permite conocer la cantidad de reclamos de alguna organización.

En este sentido, acapara el 55,8% de los reclamos en el área de servicio de correos y encomiendas.

Correos de Chile sale al paso

BioBioChile se contactó con la entidad estatal, quienes se refirieron a los reclamos. En el comunicado, detalla que los envíos provenientes desde el extranjero pueden presentar un tiempo mayor de entrega debido a la solicitud de documentación adicional.

Según explican, muchas veces los clientes no envían este comprobante, lo que podría ralentizar aun más el proceso de fiscalización.

Al ser consultados por el robo de paquetes, detallan que el porcentaje de extravíos es marginal y ocurre por hechos delictuales perpetrados por terceros, pero que se encuentran en constante coordinación con las autoridades para reforzar la seguridad.

Otro motivo que es foco de reclamos, son los largos tiempos de “internación” de un paquete. Por lo mismo, preguntamos a qué se debía la espera.

Principalmente, atribuyen la demora al alto flujo de envíos internacionales, más la fiscalización que debe realizarse para asegurar que estos cumplan con las normativas vigentes para ingresar al país.

Además, la documentación adicional que se puede requerir para los procesos de valoración y autorización de ingreso de los productos, puede incrementar los plazos de los envíos.

Por último, confirmaron que el tiempo extra que un paquete esté en proceso de internación, no debería haber un cobro extra, más que el indicado originalmente.