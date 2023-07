"Lo que necesitamos ahora son respuestas por parte de Codelco. Claramente, algo no se está haciendo bien", manifestó la diputada Marta González.

La diputada Independiente-PPD y representante de la región de O’Higgins, Marta González, y dirigentes de la División El Teniente, Sindicato Zublin, SINACOCH, Gardilcic, Federación por la Razón o la Fuerza y FETRAMIN, asistieron a una sesión especial de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados, para visibilizar los problemas de seguridad, y los graves accidentes que han tenido los trabajadores en el último tiempo.

Recordemos que ayer un derrumbe provocado por el estallido de roca al interior de la División El Teniente de Rancagua, dejó a un trabajador atrapado.

En tanto, el mes pasado se reportó la muerte de un trabajador por una descarga eléctrica en este mismo lugar.

A la sesión también asistieron el gerente general de la División El Teniente de Codelco, Andrés Music; el gerente corporativo de Gestión y Control de Empresas Contratistas de Codelco, Juan Luis Trejo; y miembros de Sernageomin. Mientras que el presidente del Directorio de Codelco, Máximo Pacheco, fue citado a una próxima sesión.

“El mal manejo del evento climático de fines de junio, dejó en evidencia una falta de protocolo de la empresa en la División El Teniente, una falta de prever situaciones que pusieron en riesgo a los trabajadores, en donde más de 1.500 quedaron atrapados en interior mina, y se demoraron más de 24 horas en sacar a los últimos mineros. Y cinco días después fallece un trabajador de la empresa Zublin por una descarga eléctrica, en un sector donde no debió ingresar”, explicó la diputada González.

La parlamentaria dijo que “a lo anterior, se suma que en la madrugada de ayer se produce un derrumbe al interior de la mina, donde más de 16 trabajadores quedaron lesionados, y un trabajador atrapado. Según antecedentes y los videos que nos han entregado, las zonas de seguridad y refugios estaban cerrados”.

Accidentes de trabajadores

“Lo que necesitamos ahora son respuestas por parte de Codelco. Claramente, algo no se está haciendo bien. Vamos a estar en permanente fiscalización de estas acciones y queremos saber cuál va a ser la acción de la empresa para corregir esto, porque no basta con un comunicado que deja entrever que los trabajadores que han fallecido hacen acciones temerarias, porque aquí hay una línea de mando, hay responsabilidades, hay gerentes de seguridad, hay toda una estructura para prevenir estos accidentes”, afirmó Marta González.

La legisladora manifestó que “no queremos lamentar más muertes, vamos a generar una comisión investigadora que vea estos temas. Nuevamente, Codelco no escucha a los trabajadores, no tiene una línea clara en relaciones laborales. No basta que ratifiquemos convenios internacionales, si en la mina hay trabajadores que están muriendo”.

Por su parte, Ronny Avilés, dirigente del Sindicato Zublin, la empresa a la cual pertenecía el trabajador fallecido por una descarga eléctrica, indicó que “nosotros vinimos al Congreso a exponer nuestra preocupación por el mal manejo que ha tenido la división, en especial la vicepresidencia de proyectos, en lo que va del año ya van tres fallecidos. Esperamos que Codelco pueda contestar y transparentar todas las condiciones de inseguridad”.

En tanto, el diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Minería, Cristián Tapia, recalcó que “uno piensa que Codelco, por ser una empresa estatal, debe tener los estándares de lo que los trabajadores y trabajadoras necesitan”.

“No podemos tener un estándar para los trabajadores de Codelco, de planta, y otro estándar para los trabajadores contratistas. Llamo a los parlamentarios a respaldar una comisión investigadora donde salga todo a la luz”, añadió.