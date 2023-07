Catalina Pérez evitó hablar con los medios, y solo se limitó a decir que "he vuelto a trabajar, no voy a dar más declaraciones por el momento” .

Este lunes se registró el regreso a sus labores por parte de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, quien estuvo 21 días fuera de la Cámara de Diputadas y Diputados por una licencia médica, tras el estallido del caso Convenios.

El caso estalló el 16 de junio, cuando el medio Timeline reveló que la fundación Democracia Viva había alcanzado un acuerdo con el Minvu en Antofagasta y se adjudicó vía trato directo más de 420 millones de pesos para la realización de diversos proyectos en campamentos de emergencia en la región. Trato que evitó la revisión de Contraloría y que involucraron a Daniel Andrade, exmilitante RD (representante de la fundación) en ese entonces pareja de Catalina Pérez, y el exseremi de Minvu, Carlos Contreras, también exmilitante RD y quien además había sido asesor parlamentario de Pérez.

Luego de más de un mes de aclaraciones, y presiones políticas para su renuncia a la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde era segunda vicepresidenta, la parlamentaria de Revolución Democrática presentó una licencia médica el 3 de julio, la que terminó este 24 de julio.

Catalina Pérez aseguró, en un principio, no tener conocimiento de los hechos en los que estuvo involucrado su expareja. Luego, dos días antes de iniciar su licencia, la diputada publicó una declaración en la que aseguró, entre otras cosas, que “quiero reiterar, fuerte y claro, nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta ni ninguna fundación o persona para obtener recursos del Estado. Jamás he visto ni he recibido un peso ni me he beneficiado de ninguna manera”.

Asimismo, la parlamentaria admitió haberse equivocado. “Cuando tomé conocimiento de los convenios con el Ministerio de Vivienda no ponderé correctamente el impacto para el país, el daño que esto iba a causar tanto para mí como para el gobierno del presidente Gabriel Boric y el proyecto político por el que hemos luchado junto a todas y todos ustedes. Me equivoqué, cometí un error de juicio. Nada de lo sucedido creo, justifica, sin embargo, como me han tratado”, subrayó.

La licencia se presentó un día antes de que la Corporación debía elegir una nueva mesa, con el escenario de mantener o romper el acuerdo administrativo de la Cámara de Diputados y Diputadas. Coincidentemente, Catalina Pérez regresó justo cuando se eligió la nueva testera que reemplazará a la que hasta ahora dirigía Vlado Mirosevic.

Una vez en la Cámara, este lunes Catalina Pérez evitó hablar con los medios, y solo se limitó a decir que “he vuelto a trabajar, no voy a dar más declaraciones por el momento”.