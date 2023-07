Los partidos del Frente Amplio pidieron al Partido Socialista que adopte medidas ante los dichos del senador Fidel Espinoza.

Sus constantes críticas al ministro Giorgio Jackson se intensificaron este jueves tras el robo a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social.

“Son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor”, señaló en su cuenta de Twitter.

Asimismo, exigió nuevamente la renuncia de Jackson. “Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”, disparó Espinoza.

FA por dichos de Espinoza: “Ha sobrepasado todo límite de respeto”

La Tercera tuvo acceso a una carta del FA, la cual fue dirigida a la senadora Paulina Vodanovic, presidenta de los socialistas.

“No claudicaremos en que haya consecuencias para aquellos que, con sus comportamientos individuales, ponen en riesgo nuestro proyecto colectivo”, sostiene el documento.

En ese sentido, los líderes de Frente Amplio indican que Espinoza “ha sobrepasado con creces todo límite de respeto y seriedad, acusando sin pruebas ni pudor alguno, tal como lo ha hecho la derecha”.

Además, afirman que “los partidos y sus liderazgos tienen un rol clave en las conductas responsables de sus militantes y dirigentes, que en ningún caso se trata de censura, sino de asumir el rol que nos corresponde en una democracia: ser responsables al ejercer vocerías en representación de nuestros cargos”.