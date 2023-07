La bancada de diputados del Frente Amplio emitió un comunicado la noche de este viernes, donde responden a sus pares de la UDI, luego que el gremialismo anunciara que no participaría en el diálogo de la reforma de pensiones mientras Giorgio Jackson siguiera como ministro de Desarrollo Social.

De acuerdo a los diputados frenteamplistas, los dichos del presidente y senador UDI, Javier Macaya, sobre no seguir dialogando si Jackson continúa como ministro es un “chantaje político”.

“Dialogar, conversar y parlamentar no es un favor que le hace la oposición al gobierno, sino un deber que nos encomendó la ciudadanía y la Constitución. Al restarse del diálogo, no se perjudica al gobierno del Presidente Gabriel Boric, sino que afecta directamente a las familias chilenas”, indica el primer punto de la declaración.

“Condicionar el bienestar de los y las chilenas a la permanencia de un Ministro es un

chantaje político que no pone al centro las necesidades y urgencias de las personas. La facultad de nombrar, remover y definir la permanencia o no de un ministro en el gabinete, es privativa del Presidente de la República y no corresponde a la oposición condicionar el avance de las reformas a la continuidad o no de un ministro”, añaden en el segundo punto.

En el último punto del comunicado, los diputados del FA aseguran que las declaraciones de Macaya son “irresponsables” y lo llaman “a no instrumentalizar las urgencias de las personas anteponiendo los intereses políticos “.

“La Reforma de Pensiones, cuyo imperativo es avanzar por el bien de las y los jubilados de Chile, debe ser abordada como una responsabilidad de quienes, desde el Congreso Nacional, asumimos ponernos al servicio de las personas”, cierra la declaración.