El docente Óscar Dávila Campusano, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, informó a la rectoría de la casa de estudios que desistirá en su postulación al cargo de vicedecano de la mencionada unidad académica, luego de verse vinculado al encubrimiento de un condenado por crímenes de lesa humanidad.

Así se conoció la tarde de este viernes, cuando se hizo pública la carta que envió el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, a la rectora de la principal universidad del país, Rosa Devés Alessandri, en la que da cuenta de la situación. Antes, en otro escrito, el propio Ruiz-Tagle, informó la proposición de nombrar a Dávila Campusano en el importante cargo a partir del 1 de agosto, decisión que se tomó “con el acuerdo mayoritario del Consejo de Facultad”.

Según el texto, que también fue remitido al Consejo de la Facultad de Derecho de la institución, “en forma muy desafortunada, han surgido rumores tendientes a afectar la honra del profesor Dávila, ninguno de los cuales se plantearon durante la sesión del Consejo, pero que han llegado a su conocimiento, y que es necesario aclarar”, asegura el texto.

Pablo Ruiz-¿Tagle detalló a la rector Devés que Dávila, “al momento de mi conversación con él, para preguntarle si aceptaría este cargo, me señaló que, durante el año 2007, sin conocimiento alguno de su parte, en un inmueble de propiedad de la madre de su ex mujer, de la que se encuentra divorciado hace años, se encontraba oculto un prófugo de la justicia, condenado por crímenes de lesa humanidad“.

Y si bien el texto no individualiza al prófugo, se trataría del exgeneral de Ejército, Raúl Iturriaga Neumann, quien además se desempeñó como sudirector de la Dirección Nacional de Inteligencia. En esa posición, participó de diferentes delitos durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre ellos el asesinato del general Carlos Prats. Iturriaga Neumann estuvo más de 50 días prófugo en 2007, en parte gracias a una red de protección.

Respecto de la vinculación del decente con el encubrimiento del condenado por crímenes de lesa humanidad, Ruiz-Tagle aseguró que “incluso, hubo de aclararlos el profesor en el año 2007, a requerimiento del decano de la época, quien estimó totalmente satisfactoria la aclaración”. A esto, agregó que “el profesor Dávila no tuvo participación ni conocimiento de los hechos”.

Lo anterior se encontraría demostrado porque Dávila Campusano “jamás ha sido investigado por delito alguno y no ha tenido reproche moral ni jurídico de ninguna especie, razón que me llevó a proponerlo como segunda autoridad de la Facultad. Lamentablemente, noticias de la prensa de la época, distorsionadas y falsas, han hecho revivir, de una forma tan poco universitaria, esta afectación a la honra de un académico intachable lo que me produce gran decepción”, aseguró Pablo Ruiz-Tagle en la carta enviada a la rectora de Rosa Devés.

El texto cierra con la confirmación de que el Óscar Dávila “me ha informado que, al no existir unanimidad en el Consejo de Facultad respecto de la proposición de su nombramiento como Vicedecano, por las tres abstenciones planteadas y en atención a la relevancia que el cargo de Vicedecano tiene para la Facultad, ha decidido retirar su nombre, actitud que solo confirma su honorabilidad y generosidad”.