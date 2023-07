Ayer martes comenzó con una mala noticia para todos los funcionarios de La Moneda, ya que Rubén Armijo, “histórico” funcionario de Palacio (así lo catalogó la ministra Camila Vallejo), debió ser traslado de urgencia a la Posta Central, donde minutos después falleció producto de un infarto agudo al miocardio.

Tras conocer la noticia, diversas autoridades de la actual administración, así como de periodos presidenciales anteriores, manifestaron “tristeza” por la partida de “un gran profesional”.

Pero, ¿quién era Rubén Armijo?.

Rubén era sastre y entró a trabajar a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) en marzo de 2000, casi al mismo tiempo que asumía la testera del país Ricardo Lagos Escobar. Y así se mantuvo por 23 años, viendo pasar por La Moneda a Sebastián Piñera (1 y 2), Michelle Bachelet (1 y 2) y los primeros 16 meses de Gabriel Boric.

Karla Rubilar, en conversación con Las Últimas Noticias, recordó a Rubén Armijo como “un hombre increíble, siempre atento y preocupado. Con una sonrisa a flor de labios y una disposición de oro. Me salvó en innumerables oportunidades cuando tenía algún evento flash y la ropa tenía algún detalle que arreglar urgentemente”. La ex ministra de la Segegob asegura que Rubén “siempre tuvo su mano irremplazable para estar impecable. Muchos lo extrañaremos”.

Por su parte, el también ex ministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, recordó que el fallecido funcionario le salvó un par de veces, cuando se le rajaron pantalones “de esos que estaban un poco en desuso en pandemía. Rubén era muy querido por todos quienes lo conocían, que iba mucho más allá de la Segegob, es una gran pérdida”.

Cabe destacar que este miércoles se llevó a cabo el funeral de Rubén, quien tenía 57 años, estaba casado y era padre de dos niños. El cortejo fúnebre pasó y se detuvo frente a La Moneda, donde recibió el saludo de diferentes personas que trabajaron con él, entre ellas el propio Jaime Bellolio.

Otra de las exautoridades que trabajaron y conocieron de cerca a Armijo es Catarina Rodríguez, quien aseguró conocerlo desde 2012 y, si bien no trabaja directamente con él, Rubén Armijo siempre estuvo dispuesto a ayudarle. “Nos hacía las bastas. Y en el segundo gobierno (de Piñera), cuando yo era seremi de Desarrollo Social y Familia, yo lo llamaba y le decía “oye, Rubencito, necesito que me arregles un vestido”, y yo lo esperaba siempre con un cafecito y nos quedábamos conversando de la vida”, recuerda la ex seremi.