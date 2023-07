El alcalde Daniel Jadue criticó al contralor Jorge Bermúdez por referirse a un sumario en su contra sin estar terminado, no ordenar una investigación por la filtración del sumario y anunció acciones legales.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, utilizó su cuenta de Twitter para criticar al contralor Jorge Bermúdez, luego que se difundiera un sumario en contra de la autoridad comunal.

Según dio a conocer este martes diario La Tercera, Contraloría formuló cargos contra Jadue por irregularidades en la administración de la farmacia popular de Recoleta, luego de ocho meses de investigación de un equipo liderado por Bermúdez.

El día 6 de julio, de manera reservada, un equipo de la Contraloría General de la República se constituyó en la Municipalidad de Recoleta. El objetivo fue notificar personalmente al jefe comunal de la formulación de cargos en su contra, por el sumario abierto después de detectarse -en noviembre del año pasado- faltas al principio de probidad que habrían sido cometidas por él en su rol de presidente del organismo y, también de su círculo de hierro.

Posterior a esta publicación, el mismo Bermúdez se refirió al sumario realizado por Contraloría, donde confirmó que se hallaron una serie de irregularidades y se formularon cargos contra el alcalde de Recoleta.

“Contraloría formuló cargos a 11 funcionarios, cuatro de Recoleta incluyendo al alcalde, precisamente por traspasos de dineros que se hicieron a la Asociación de Farmacias Populares. Los cargos son reservados, sólo los conocen los destinatarios de los mismos, pero esta es una notificación de cargos que hizo la Contraloría a partir de un informe de auditoría que también había hecho esta entidad, y que fueron notificados el 6 de julio”, declaró Bermúdez.

“Efectivamente hay irregularidades que son relevantes, pero no puedo dar más detalles ya que se abre ahora un periodo de descargos por parte de los inculpados -uno de ellos el alcalde- y luego se debe determinar cuál es la sanción”, añadió el contralor.

Las palabras del contralor molestaron a Jadue, quien en su cuenta de Twitter, salió a responder a Bermúdez, afirmando que es “impresentable” que prejuzgue y sentencie públicamente un sumario que aún no termina.

“Es impresentable que el propio Contralor prejuzgue y sentencie públicamente un sumario no terminado y al contrario no ordene una investigación interna por filtración de un sumario, donde aún no hay culpables”, fue parte de la declaración del militante del Partido Comunista.

“Ante esto, nos vemos obligados a ejercer las acciones judiciales necesarias, por los graves hechos que hemos visto a través de diversos medios de comunicación”, agregó el alcalde de Recoleta

Esta semana me han acusado y sentenciado a través de los medios de comunicación. Ahora, y lo que resulta improcedente e insólito, es que el Contralor General de la República comenta con publicidad una investigación donde estoy ejerciendo mi derecho a defensa… (Abro hilo)… — Daniel Jadue (@danieljadue) July 18, 2023

Jadue también tiene otro flanco abierto… y se ha referido en distintas instancias a una información revelada por La Tercera, en la que se sostiene que la fiscal Centro Norte Giovanna Herrera ingresará una solicitud de formalización contra el jefe comunal por el delito de cohecho.

Jadue y su defensa han insistido que no será formalizado por cohecho. Mientras que con los cargos de Contraloría, se conocerán los cargos del jefe comunal y la decisión que tomará el concejo municipal que en su integración tiene mayoría de militantes del Partido Comunista.