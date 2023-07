El diputado Jorge Guzmán, diputado y subjefe de la bancada de Evópoli, se mostró optimista luego del impasse ocasionado porque Evópoli votase en contra de la Acusación Constitucional que impulsaron los partidos de la oposición en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Mientras los partidos de Chile Vamos se rearticulan después del fallido juicio político.

Entre tanto, el parlamentario recalcó la necesidad de mejorar la coordinación desde los partidos que forman su conglomerado.

En ese sentido, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, puso paños fríos al creciente malestar en contra la tienda que lidera.

“Los principios por los cuales se creó Chile Vamos se mantienen plenamente vigentes. Estos incidentes, si bien generan ruido en el momento, no alteran la relación de largo plazo. No es una ruptura, quisiera decir eso, que no hay un quiebre dentro de Chile Vamos”, mencionó Hutt.

Recordemos que tanto Manuel José Ossandón y Paulina Núñez (RN) acusaron que no vale la pena seguir junto a los demás partidos de Chile Vamos, UDI y Evópoli, respectivamente.

“La derecha hace rato que tiene el camino extraviado. El quiebre no es solo por fallida acusación constitucional, sino por una serie de diferencias internas que nos obligan como Renovación Nacional a seguir un camino propio”, señaló el senador Manuel José Ossandón, a través de su cuenta de Twitter.

Los “puntos en común” entre los partidos de Chile Vamos

Ahora bien, Guzmán reconoció que deberán trabajar juntos, pues tienen más puntos en comunes que eventuales diferencias.

“Tenemos puntos esenciales que nos unen y que nos invitan a seguir trabajando juntos, respecto al pacto tributario, reforma de pensiones y respecto al proceso constituyente”, mencionó Guzmán.

Por último, el representante de Evópoli, afirmó “es por eso que hoy creemos que debemos fortalecer a Chile Vamos, trabajar en los puntos de unión y mejorar en la coordinación para hacer una propuesta de buena oposición y también una propuesta de gobierno para el futuro de nuestro país”.