El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, arremetió contra los medios de comunicación calificando como “un trascendido” su inminente formalización por el Caso Farmacias Populares. No obstante, mostró su confianza en que se demostrará su “absoluta inocencia”.

Recordemos que la fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Giovanna Herrera, prepara para la próxima semana la formalización por el presunto delito de cohecho contra el jefe comunal, según publicó La Tercera.

Esto último, en el marco del caso farmacias populares, luego que un exsocio asegurara que el alcalde Jadue les pidió una donación para cerrar la compra de productos clínicos en 2020.

Al respecto, el jefe comunal criticó el “trascendido”, asegurando que “nos llama mucho la atención que nos enteremos por un medio que acostumbra hacer esto de una investigación que hoy día está caratulada como secreto de sumario”.

“Nosotros no hemos recibido ninguna información al respecto, hasta el día de hoy nunca me han llamado ni siquiera a declarar en esta causa y que, por lo tanto, no me voy a hacer cargo de ningún trascendido que no tenga un fundamento real”, criticó.

“Lo que sí, hacer un llamado al periodismo en general, a actuar con un poco más de ética. Esta no es la primera vez que hay trascendidos que después terminan en nada”, añadió.

En esa línea, Jadue sostuvo que esperará el avance de la indagatoria, asegurando que “confío mucho en la justicia, confío mucho además en que la investigación va a llegar a establecer mi absoluta inocencia”.

“Aquí hay una denuncia en el marco de la quiebra forzosa de Achifar por aquellos que ya nos quisieron estafar, que son estafadores consumados, que están condenados por estafa, y que cuando no les pudimos pagar, iniciaron esta denuncia absolutamente fuera de foco”, replicó.

Respecto de las acusaciones de su exsocio, que asevera que les habría pedido un bono adicional, Jadue lo desmintió categóricamente.

“Es absolutamente falso. Nunca me he reunido con ellos, no los conozco, nunca he tenido contacto, solo dos veces entrando en mi oficina con esta cosa que en la Municipalidad es habitual, a pedirme una foto”, replicó.

“Vamos a ir colaborando con la justicia y si esto llegara a ser verdad en el futuro, voy a ejercer mi defensa como lo he hecho, no es la primera vez que enfrento a la Justicia”, concluyó.

Por último, destacó que la empresa de su exsocio “hicieron una compra que no pudimos responder porque además nos vendieron las mascarillas como 50 veces su valor cuando no había mascarilla en el mercado”.