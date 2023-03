Desde el encuentro de mandatarios latinoamericanos en República Dominicana, el presidente Gabriel Boric se refirió al asesinato de la sargento Rita Olivares, lamentando el hecho, prometiendo perseguir a los culpables y llamando a los diversos sectores políticos a no usar “la tragedia para trincheras o peleas chicas”.

“Lo primero es abrazar a la familia de la sargento Rita Olivares, quien ha sido cobardemente asesinada por delincuentes que no tienen ni tendrán cabida en nuestra patria. Rita deja dos hijos de 12 y 15 años, además de una familia devastada. La ministra del Interior ya se ha reunido con ellos y van a contar con todo el acompañamiento que necesiten ahora y en adelante. Vamos a mover cielo, mar y tierra para encontrar a todos los delincuentes que participaron en este crimen inaceptable”, comenzó el mandatario.

“Ya hay algunos detenidos y no vamos a descansar hasta que haya justicia. Esta delincuencia violenta que dispara ya asesina a nuestros carabineros va a ser perseguida con todo el peso de la ley. Carabineros tiene nuestro respaldo para defenderse de estos ataques a mansalva. No quiero que quepa ninguna duda de aquello”, añadió.

Boric continuó haciendo un llamado a todos los sectores políticos para avanzar en materia de seguridad.

“Por eso quiero invitar a todos quienes están en política -de todos los sectores- que no hagan de estas tragedias motivos de trincheras o pelea chica. Esto no es contra el gobierno, contra un alcalde ni contra un parlamentario, es contra los delincuentes. Por ello les pido que avancemos hacia unidad nacional. Estas cosas no se pueden tratar sólo en caliente con la rabia encima”.

“Tenemos y hemos elaborado estrategias. Acabamos de pasar una ley contra el crimen organizado y hemos aumentado el presupuesto de Carabineros para dotarlos de de más herramientas. Los delincuentes tienen que tener miedo porque ante ellos, Carabineros y el Estado se van a defender. Para los políticos de todos los sectores, lo que la delincuencia quiere es vernos peleando. Debemos estar todos tras una misma causa. Decirle a los delincuentes que en Chile los vamos a encontrar y tienen que temer a la policía y el Estado”.

“Actualmente hay más de 17 proyectos de ley vinculados a diferentes materias de seguridad. Me voy a comunicar con los presidentes de la Cámara y el Senado, con toda la disposición de que hayan más sesiones donde se puedan abordar estos temas. No puede haber una confrontación entre izquierda y derecha. Sería una tontera y pérdida de tiempo. No podemos pelear entre nosotros cuando avanza la delincuencia. Hemos visto en América Latina como hay momentos en su historia en que la delincuencia se instala y se naturaliza. Eso no lo vamos a permitir en Chile. Para eso requerimos avanzar en unidad y no estar atrincherados contra nosotros”, sentenció el presidente Boric.