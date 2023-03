El psicólogo Gustavo Gatica publicó un video en sus redes sociales donde se refiere de forma implícita a los ataques de la diputada María Luisa Cordero contra la senadora Fabiola Campillai, luego que dijera que podía “ver de un ojo”.

A través de su cuenta de Instagram, Gatica publicó un video donde muestra como las personas ciegas utilizan los celulares, esto en referencia a que Cordero dijo que descubrió que Campillai podía ver porque alguien la observó usando un celular.

“Hago este video para mostrarles como las personas con discapacidad visual podemos ocupar el celular. Lo hago para que ustedes no queden en ridículo demostrando su ignorancia, como cierta persona, así que para no digan que veo de un ojo, me voy a tapar la cara y voy a escribir algo en una historia de Instagram”, dijo Gatica.

Luego de eso se muestra cómo publica una historia en Instagram donde dice “ridícula”, esto con la ayuda del celular.

Recordar que Gatica perdió la visión tras ser impactado con disparos de perdigón en el rostro en medio del actuar de Carabineros para repeler los incidentes que se producían en el lugar, mientras que Campillai al ser impactado por una bomba lacrimógena lanzada por personal uniformado cuando esperaba transporte en un paradero.

Ataque de Cordero contra Campillai

Esta jornada, se conoció que la diputada Cordero n el programa “Sentido Común” de Radio El Conquistador, realizó declaraciones donde cuestionó la situación médica de la senadora, quien quedó ciega tras ser impactada por una bomba lacrimógena lanzada por Carabineros.

“La señora Campillai que se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega”, manifestó la diputada de oposición.

“Tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total. Entonces ella manda a quemar el país, a quemar los metros”, añadió la psiquiatra durante la entrevista.

Tras difundirse las declaraciones de Cordero este miércoles, senadores de todas las bancadas le entregaron su apoyo a Campillai, quien se mostró agradecida del gesto de sus colegas.

“Les agradezco este apoyo que hoy me están dando, de verdad no entiendo cómo una persona trabajadora de la área de la salud, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy”, dijo entre lágrimas la senadora Campillai.