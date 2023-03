El presidente autonómico catalán, Pere Aragonès, llegó este sábado a Chile, donde tiene previsto reunirse el lunes con la expresidenta Michelle Bachelet y ministros del Gobierno de Gabriel Boric, como el de Hacienda, Mario Marcel; y Economía, Nicolás Grau.

Aragonès, que es la primera vez que lleva a cabo una gira latinoamericana, visitó ayer la empresa Leitat Chile, un centro de transferencia tecnológica a la industria que recibe apoyo de la Generalitat, y tiene previsto reunirse en la tarde con la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).

Más tarde visitó el Estadio Víctor Jara, convertido en centro de detención y tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y lugar donde el compositor chileno fue asesinado por el régimen, acompañado de Amanda Jara, hija del músico y presidenta de la Fundación Víctor Jara.

Víctor Jara és un símbol de la lluita per la democràcia i la llibertat. El seu delicte, com el de tants altres xilens, no va ser altre que somiar amb un món més just.

Un orgull anunciar que Barcelona acollirà el concert 'Mil guitarres' amb motiu dels 50 anys del seu assassinat. pic.twitter.com/GSuBPfkLU3

