El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, llamó al gobierno de Gabriel Boric a preocuparse de los problemas que ocurren dentro del país, luego que La Moneda ofreciera residencia y nacionalidad chilena a los expatriados de Nicaragua.

Este martes, Cancillería anunció que “arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional” a más de 300 personas que fueron desterradas por el régimen de Daniel Ortega.

A raíz de ello, Jadue aseguró en conversación con Radio Futuro que “el Gobierno de Chile dijo que era inadecuado que representantes de otros países tengan palabras y opiniones sobre problemas externos. Yo le recomendaría al gobierno que se preocupe de las problemáticas que hay en el país”.

“Prefiero no manifestarme con lo que ocurre en otros países, ya aquí en Chile hay bastante de qué preocuparnos. A mí me llama la atención de que me pregunten por eso y no sobre las violaciones de derechos humanos en Cisjordania por israelíes”, agregó el militante del Partido Comunista.

Cabe recordar que el propio presidente Boric tildó de “dictador” a Daniel Ortega por “despojar de su nacionalidad nicaragüense” a cientos de opositores a su gobierno.

En ese sentido, Jadue recordó que “fue electo en elecciones” e hizo alusión a la crisis que atraviesa Perú. “No hay pronunciamiento sobre lo ocurrido y no hubo elecciones”, afirmó respecto al gobierno de Dina Boluarte.

Declaración del PC por expatriados de Nicaragua

El PC también emitió una declaración oficial al respecto, donde lamenta “la medida de destierro de 222 ciudadanos nicaragüenses mediante proceso administrativo, como forma de resolver una situación que es de orden político”.

Sin embargo, también se desmarcan de “intervenir en los asuntos internos de ese país hermano”.

“Ese tipo de medidas, que a nuestro entender constituyen atropellos a los derechos humanos, fue aplicado a centenares y miles de chilenos y chilenas bajo la dictadura civil-militar de Pinochet y la derecha, que no tienen hoy calidad moral para pretender denostar, con el desparpajo que lo hacen, al actual gobierno de Nicaragua”, finalizan.