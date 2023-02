El fiscal nacional, Ángel Valencia, aseguró que las empresas forestales “son víctimas” en las investigaciones que llevan adelante por los incendios que han devastado la zona centro sur del país, descartando alguna responsabilidad de la industria.

Según el último balance entregado por las autoridades durante este martes, la emergencia está en una situación de mayor contención.

Por lo mismo, ahora los esfuerzos están centrados en determinar las responsabilidades, sobre todo, tomando en cuenta que la mayoría de los incendios fueron provocados por la acción humana, ya sea por negligencia, o derechamente por intencionalidad.

Actualmente, hay 31 personas detenidas por su presunta responsabilidad en el inicio de siniestros, de los cuales 26 han pasado al respectivo control de la detención ante un Juzgado de Garantía, según detalló el director ejecutivo de la Conaf, Christian Little.

Al respecto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, descartó de momento alguna responsabilidad por parte de las empresas forestales, tras la devastación provocada por los siniestros, que arroja hasta la fecha un saldo de 24 muertos y más de 6.000 damnificados.

“Hoy en día, en la actual situación de la investigación, la industria forestal es víctima de estos hechos”, sentenció.

“A mí no me corresponde a supervisar ni la normativa administrativa, ni con la fiscalización que puede realizar Conaf, y la forma como ello pudo haber influido, o no, en la ocurrencia de los incendios”, añadió Valencia.

“Desde el punto de vista de nuestra tarea, hoy en día, con las causas que tenemos, y las investigaciones que realizamos, la industria forestal es una víctima más”, insistió.

“Con la investigación podría establecerse que quizá hubo algún tipo de incumplimiento o, por el contrario, son víctimas químicamente puras. Pero de momento merecen el trato de víctimas y ese es el trato que corresponde que les demos”, concluyó el jefe del Ministerio Público.

Recordemos que desde el Gobierno, si bien no han apuntado a una posible responsabilidad directa, ya han advertido que buscarán un “nuevo pacto” para regular la industria forestal en nuestro país.

Así lo deslizó el propio presidente Gabriel Boric, quien adelantó que “se viene un debate de una mejor regulación, en particular respecto a la industria forestal, para que estas situaciones que estamos viviendo”.

Si bien sus dichos generaron críticas de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), pidiendo “cuidar las confianzas en momentos en que se requiere unidad”, La Moneda insistió en una nueva regulación.

“Vamos a tener que trabajar en un nuevo pacto que tiene que ver con el lineamiento de lo que vamos a hacer como Estado para el combate a los incendios, donde van a haber distintos elementos a considerar, entre ellos la regulación de las empresas forestales”, advirtió la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.