Cientos de muestras de ayuda se han registrado en las zonas afectadas por los catastróficos incendios forestales, especialmente en Santa Juana, una de las comunas más golpeadas con la tragedia.

Una de las iniciativas ha sido la de Diego Cáceres, quien junto a su esposa decidió ir con su emprendimiento de Food Truck “Valhalla”, para atender gratis a quienes están colaborando en la zona.

En contacto con BioBioChile, el joven coronelino, nos relata que atienden a todos los equipos de emergencias, como bomberos, brigadistas, carabineros y militares, así como voluntarios de ONG y fundaciones, incluso a camioneros que traen la ayuda.

No obstante, este miércoles tuvo un distinguido comensal. Nada menos que el propio presidente Gabriel Boric, quien llegó a la zona para hacer anuncios en materia de seguridad.

“Cuando supimos que venía el Presidente, al tiro lo pensé porque sabía que le gustan los completos”, detalla.

Si bien preguntó a los escoltas si podían llevar a Boric hasta su carro de comida rápida, estos se negaron. No obstante, insistió consultado si es que podía el mismo llevarle el completo hasta su vehículo blindado.

“No me dijeron ni si, ni no, así que me puse a hacer guardia al lado del auto, esperando que terminara su discurso para entregarle el completo”, cuenta.

Una vez que lo tuvo cerca, logró entregarle el completo italiano, gesto que logró ser captado por los fotógrafos de Agencia UNO.

“Me abrazó y me dijo ‘¡Qué buena!, Muchas gracias, justo no había almorzado, así que me lo voy a ir comiendo en el camino"”, agrega.

Diego relata que el Food Truck es un emprendimiento familiar que funciona durante los fines de semana, especialmente en eventos masivos. Y ahora que la pandemia ha ido amainando, poco a poco han ido retomando.

Sin embargo, tras lo sucedido en Santa Juana, junto a su esposa, decidieron venir a entregar su “granito de arena”. Pero lo que era solo por un día, finalmente se ha convertido en un ir y venir por casi una semana.

Muy temprano, antes de las 7 de la mañana, ya están instalados para dar desayuno, en una jornada que se extiende hasta las 10 de la noche, entregando entre otras cosas selladitos, sandwich, completos, e incluso choripanes.

“Llegamos con aportes de amigos, pero incluso de otras regiones no han enviado cosas. Incluso el alcalde de Coronel nos entregó cosas que nos sirvieron para todo un día de estar atendiendo, y los vecinos de Santa Juana también”, señala.

“Espero que otros emprendimientos puedan hacer esto en otras localidades también”, pidió el dueño de “Valhalla Foodtruck”. “No soy millonario, pero tengo las ganas y me resultó”, sentencia.

Y ahora que habrá toque de queda, ya está pensando en conseguir el salvoconducto que le permita hacer sus trayectos sin problemas, tomando en cuenta que su única intención es llevar un poco de alegría, especialmente a quienes están arriesgando sus vidas para contener el fuego.