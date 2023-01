Negociaciones de última hora ha estado impulsando el Gobierno para poder destrabar la primera votación de una de las reformas más importantes de su agenda: la reforma de pensiones.

Hasta hace una hora, no había certeza de que la comisión de Trabajo pudiese definir la idea de legislar el proyecto, pero el Ejecutivo llegó con un acuerdo que recoge parte de lo que habían pedido en la DC, el PPD y, en parte, algunos parlamentarios de Chile Vamos.

Sin embargo, el Gobierno finalmente se allanó y presentó una propuesta: una mesa técnica, de expertos, con lo cual se pretende “acelerar” la tramitación, y definir un set de indicaciones que se resuelvan en la discusión en particular, hasta el 31 de marzo.

La idea, tal como había señalado más temprano la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, es que la oposición pueda hacer un gesto político, aprobar la idea de legislar, y luego entrar a esta discusión.

Con esto, el presidente de la comisión, Alberto Undurraga citó a la comisión para mañana a las 10.30 de la mañana, señalando que con este anuncio se dan las condiciones para votar la iniciativa.

Algo que no convence a la oposición, donde fueron muy críticos de esta propuesta. El diputado Cristián Labbé, de la UDI, dijo que no han sido escuchados, y que siguen pensando que no se puede entregar una suerte de “hoja en blanco” respecto a un “mal proyecto”, razón por la cual NO votarían favorablemente, según Frank Sauerbaum (RN).

En el oficialismo, en cambio, la postura está clara y llaman a valorar la señal política que está dando el Gobierno con un voto de confianza, donde los cambios deben venir después, según dijo el diputado Andrés Giordano.