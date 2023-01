El presidente Gabriel Boric realizó un punto de prensa tras la Celac, donde detalló conversaciones con otros líderes sobre democracia, migración y crimen organizado.

En primer lugar, el jefe de Estado pidió “avanzar en el fortalecimiento y profundización de la democracia. He sido muy enfático, tal como la mayoría de mis colegas, en condenar los hechos recientemente sucedidos en Brasilia y la situación grave que se vive en Perú, donde más de 50 personas han perdido la vida por salir a manifestarse”.

Asimismo, aseguró que los derechos humanos “deben ser respetados independiente del gobierno que esté en ejercicio y si ese gobierno me gusta o no. La democracia y sus resultados deben ser respetados, en particular, cuando esos resultados no me gustan”.

En ese sentido, recordó que en 2013 se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile. “La dictadura nos enseñó, de manera brutal, los efectos de relativizar la democracia y los derechos humanos. Nunca podemos aceptar este tipo de conductas”.

“Chile no está en condiciones de seguir recibiendo olas migratorias”

En segundo término, Boric hizo un llamado a “tomar acciones a los países de la región. La migración no puede seguir abordándose de manera unilateral entre los países. Países como el nuestro, Chile, no está en condiciones de seguir recibiendo olas migratorias sin ningún tipo de control y coordinación”.

“No tenemos la capacidad de darles la dignidad que, como seres humanos, se merecen. Resguardando el bienestar de nuestra población y el derecho a una migración segura, he pedido que tengamos una responsabilidad conjunta”, agregó el Mandatario.

Respecto a crimen organizado, sostuvo que “la seguridad y el orden público no son temas de derechas. Desde el progresismo tenemos que ser capaces de abrazar la bandera de la seguridad, del derecho a vivir en paz y de recuperar los espacios públicos”.

Además, detalló que realizarán un trabajo conjunto en el tema fronterizo con el presidente de Bolivia, Luis Arce.

Boric en la Celac: economía, agricultura e infraestructura

“He reafirmado mi compromiso por avanzar en un proceso de integración regional basado en intereses comunes: mantenimiento de la paz, bienestar y superación de la pobreza”, añadió el Presidente.

En ese contexto, indicó que junto a los demás países del continente convocaron a sus respectivos ministros de Economía “para contribuir con respuestas concretas, desde la región, a la crisis económica mundial. Impulsaremos acciones efectivas para garantizar la seguridad alimentaria y producción sostenible de alimentos en la región”.

Sobre este último punto, ofreció recibir a los ministros de Agricultura de los demás países en Chile para llevar a cabo políticas en materia alimentaria.

Finalmente, explicó que avanzaron en temas de infraestructura. “Como el canal biocéanico, que involucra Paraguay, Brasil, Argentina y Chile, que conectará la economía del Atlántico con la del Pacífico. Además, el corredor vial de Porto Murtinho con los puertos del norte de Chile”.