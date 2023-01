Casi a la medianoche de este viernes el abogado y exministro José Antonio Viera-Gallo ingresó la contestación de la acusación constitucional impulsada por Chile Vamos en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, que tuvo que dejar el cargo a inicios de año por la polémica que desataron los indultos presidenciales contra el exfrentista Jorge Mateluna y 12 de los llamados “presos del estallido”.

Se trata de un texto en el que la oposición asegura que la exsecretaria de Estado infringió las leyes y que las dejó sin ejecución, de dos capítulos.

El primero dice relación con la responsabilidad constitucional de Ríos por infringir la ley que fija las normas generales para otorgar indultos particulares.

En este punto señalaron que los decretos no estaban debidamente fundamentados y que se dejó libre a personas peligrosas.

El segundo capítulo es por los beneficios penitenciarios otorgados a presos mapuches, como por ejemplo los traslados de la Cárcel de Angol.

¿Qué dice el documento de la defensa?

La contestación, a la que tuvo acceso Radio Bío Bío, tiene 143 páginas, recuerda que las acusaciones constitucionales son un mecanismo para perseguir responsabilidades y que no se pueden ocupar para hacer juicios de mérito.

Así, Viera-Gallo expuso que en este caso se pretende enjuiciar el mérito, la calificación y la procedencia de los indultos otorgados en circunstancias que el ejercicio de esas facultades responde a una potestad discrecional y exclusiva del Presidente, y que acá se intenta acusar a una exministra a propósito de eso.

Con todo, para la defensa de la exministra, se trata de una acusación que no procede, por lo cual debe desecharse.

“No existe ninguna infracción constitucional, se alega una infracción legal que se circunscribe en el fundamento de los decretos. Están confeccionados de manera habitual”, dijo Viera-Gallo.

Pero La Radio le consultó sobre la arista que más destaca en este caso. ¿Cree que esto más bien es un juicio político? “Eso no lo puedo saber. Tendría que ser adivino. Espero que no, por el bien del país que cada institución se atenga al ejercicio de sus competencias y no se extralimite para no caer en un parlamentarismo de hecho”, respondió.

Contando los votos

Respecto a la fallida acusación contra el ministro Giorgio Jackson existió todo un despliegue para asegurar sus votos en contra

Por ende, es esperable que también ocurra con la exministra Ríos, pese a que se aceptó su renuncia tras las desprolijidades reconocidas respecto a los indultos.

Al menos en la bancada de diputados del PC se aseguró que también van a intentar buscar los votos que sean necesarios para que este libelo acusatorio no se apruebe.

“Por nuestra parte obviamente que apoyamos a la ministra, lo que hizo el Gobierno con los indultos. Con ese mismo convencimiento vamos a conversar con quienes estén en la duda para apoyar a la ministra, primero que nada”, avisó el jefe de la bancada del PC Boris Barrera.

Ya se sabe que existen altas probabilidades que la derecha vote en bloque: es decir todo Chile Vamos a favor, junto al Partido Republicano.

Sin embargo, hasta ayer jueves existían ciertas voces que con preocupación manifestaban la probabilidad que los republicanos le pasen la cuenta a Chile Vamos, que no logró alinear a todos sus diputados en el libelo contra Jackson.

Un par de legisladores no dio su apoyo a la idea y el ministro zafó de llegar acusado al Senado, donde se sabe que no tiene buenas relaciones con sus integrantes.

Pero en lo concreto los números no mienten y si se suma a todos los diputados de esos sectores el resultado sería 62 parlamentarios, sin contar a los sectores de centro, el PDG y los ex DC.

La DC ahora se inclina por apoyar esta acusación

La DC es otro factor a la hora del conteo de votos.

Aunque la falange rechazó la acusación contra Jackson, en esta pasada ya se ha dicho que harán lo contrario.

La DC tiene cinco diputados en su bancada. Ayer, el jefe de ese comité, el diputado Eric Aedo, decía que existía mérito para acusar a la exministra.

“Creo que hay antecedentes jurídicos más contundentes, el tema de los indultos es delicado. Vamos a actuar en conjunto, como lo hicimos hoy, pero creemos que ahí hay antecedentes jurídicos más contundentes para respaldar acusaciones de esa naturaleza”, remarcó.

Eso sí, no todos estarían alineados con esa idea, como por ejemplo el diputado Felipe Camaño, independiente por cupo DC, que habló de “golpear en el piso a una ministra que no salió de la mejor manera”.

Acusación contra Ríos

Viendo el fondo de la acusación, sin duda el capítulo más polémico es el primero, que dice relación con los indultos.

Ayer jueves, en la comisión revisora, expuso la abogada Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo.

En la instancia la especialista indicó que los decretos de Luis Castillo y Jorge Mateluna no estaban debidamente fundados, lo que significa que la exministra efectivamente transgredió la Constitución y las leyes.

“No se indica en el texto porqué se conceden indultos particulares a personas como el señor Castillo, por lo tanto lo primero que observamos aquí meridianamente es falta de fundamentación. Y al faltar fundamentación se ha infringido, repito, la Constitución y a lo menos dos leyes”, sostuvo.

Presente en la sesión, la diputada Lorena Fríes (IND – CS) refutó la exposición de la abogada.

“Uno podría entender entonces que hay bastante amplitud respecto de cómo fundamentarlo y en este caso la profesora, lo que dijo, en general que los indultos de ahora y los anteriores todos estarían mal fundamentados. Se atiene a una versión de lo que es fundamentar el indulto”, lanzó.

Con todo, para este viernes se espera que Viera-Gallo llegue a la comisión revisora y presente formalmente la defensa ingresada anoche.