La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, criticó duramente a Francisco “Pancho Malo” Muñoz y al diputado Gonzalo de la Carrera, asegurando que están “horadando la política y la democracia”.

Así lo señaló en entrevista con EnFoco, el programa del laboratorio de políticas públicas Pivotes en Twitter Spaces.

En la oportunidad, la jefa comunal se refirió a una eventual alianza electoral entre Chile Vamos y el Partido Republicano, en el marco de la próxima elección de consejeros constitucionales.

Respecto a este tema, Matthei aclaró que “no es parte de las conversaciones”. Sin embargo, enfatizó que “hay que conversar mucho con José Antonio Kast”.

“Él es una persona en general sensata, es una persona que quiere profundamente a Chile, y, por lo tanto, hay que conversar con él”, dijo.

“Ahora, puede ser que vayamos junto con ellos, pero también puede ser que no vayamos con ellos y vayamos en listas separadas”, advirtió.

Sin embargo, no todos en la derecha están de acuerdo en participar en un nuevo proceso constituyente, como por ejemplo el Partido Republicano, junto a otras organizaciones, como el polémico Team Patriota.

Estos últimos han protagonizado distintas polémicas y “aprietes” a parlamentarios de Chile Vamos, por el Acuerdo que permitió reiniciar el proceso para redactar una Nueva Constitución.

A ello se suman los incidentes que ha encabezado el diputado Gonzalo de la Carrera en la Cámara, lo que le valió incluso ser expulsado de la bancada del Partido Republicano.

Al respecto, Matthei señaló que “el diputado que usted acaba de mencionar no está en Republicanos y la verdad es que ojalá nunca hubiera llegado al Congreso”.

“Sus intervenciones son siempre fuera de todo lo que es razonable, fuera del respeto con que se debe actuar cuando uno es una autoridad”, fustigó.

“A mí me da molestia, vergüenza ajena, me da mucha preocupación que personas así están hoy día en el Congreso”, sostuvo.

Además, Matthei criticó a “el Pancho Malo, los bicicleteros, el Gonzalo de la Carrera, toda esa gente que básicamente va horadando la política y la democracia”.

Esto último fue replicado por Francisco Muñoz a través de su cuenta en Twitter, quien insistió en sus cuestionamientos por la “traición” de Chile Vamos al firmar el acuerdo.

“Alcaldesa @evelynmatthei no soy extremo y tampoco vende patria. Usted pertenece a un sector político corrupto y que traicionó a sus electores. La política sana no es con caricaturas y usted como “autoridad” no debiera denostar”, posteó.

“Los únicos que están horadando la Democracia son ustedes con su cocina, que desconoce a 8 millones de Chilenos que RECHAZAMOS, por tanto legitimamos la Constitución actual (Art 142), por ende no se queje si ahora los Ciudadanos la llamamos, Vende Patria!”, agregó.