Miembros de Apruebo Dignidad aclaran que las modificaciones que se buscan realizar al acuerdo constitucional son de temas que aún no están zanjados y no de fondo. Mientras que en Chile Vamos esperan que se respete la palabra de los partidos que firmaron el documento.

Cuando parlamentarios y parlamentarias del Partido Comunes hicieron la declaración pública comunicando que buscarían hacer modificaciones al acuerdo constitucional, se comenzaba a dilucidar un descontento en algunos partidos de Apruebo Dignidad por el documento.

Un proceso tutelado y que no será 100% democrático son las principales críticas que han hecho desde el partido y con eso, se comenzó a dudar respecto del compromiso que había en torno a respetar este consenso logrado por las colectividades.

Todo indicaba que el proceso en el Parlamento iba a ser un mero trámite, pero con esto se comenzó a instalar la incertidumbre.

Hoy se ha aclarado aquello y, a pesar de que se insiste en que el acuerdo es muy imperfecto, mencionan que no está en duda el compromiso que se logró por parte de los partidos firmantes.

Acuerdo constitucional

La diputada de Comunes, Emilia Schneider, sostuvo que nunca se cuestionó la posibilidad de desconocer el acuerdo, solo que hay asuntos en los que queda un vacío y ahí se va a competir en la tramitación.

“El acuerdo no es ideal, si bien es necesario, a mi no me deja del todo contenta. Y creo que legítimamente, distintas fuerzas, distintos sectores, hemos planteado la posibilidad de hacer mejoras ahí donde el acuerdo no llega o donde es ambiguo. En ningún caso hemos desconocido el acuerdo“, manifestó la parlamentaria.

Ayer, en un seminario, la diputada Karol Cariola (PC), con el mismo argumento que sus colegas de Comunes, dijo que no puede estar feliz con el documento acordado calificándolo de “absolutamente imperfecto”.

Sin embargo, en la misma línea que la diputada Schneider, aclaró que desde el Partido Comunista van a respetar el compromiso adquirido.

“Consideramos que este es un acuerdo imperfecto, delineado y determinado por las posiciones de fuerza que expresó en su momento la derecha, sin embargo, es lo que se pudo hacer”, indicó la legisladora.

A esto añadió que “cada vez que nos hemos comprometido en algo lo hemos cumplido. Nuestra palabra no está en duda respecto de respetar los acuerdos que hemos asumido, sin embargo, todavía hay algunos vacíos dentro del acuerdo que hay determinar por la vía de la ley”.

En Chile Vamos han insistido en que el Acuerdo debe ser respetado y que los partidos que lo firmaron no pueden decir ahora que “les pasaron gato por liebre”.

Así lo dijo la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez.

“Yo lo que veo es que como esto va a pasar por el Congreso, y en el Congreso se avanza con mayorías, lo que va a ocurrir es que se va a comprometer la palabra empeñada, y se a va aprobar una reforma constitucional en base al acuerdo que se logró hace unos días atrás”, señaló la congresista.

Recordemos que el acuerdo constitucional contempla que el órgano redactor estará formado por 50 miembros electos por la ciudadanía y otra instancia de 24 expertos designados por el Congreso.