Además, hoy Chile marcó la positividad más alta en 61 días con un dato preocupante: la RM se disparó, lideró la tabla de este balance con 17,31% y diez regiones quedaron sobre el 10%. No lo olvide: la vacunación contra la covid-19 protege de los casos graves o la muerte, no del contagio, particularmente en momentos en que la mascarilla no es obligatoria tras una decisión del propio Minsal.