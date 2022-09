Durante este lunes, diputados de diferentes bancadas cuestionaron las declaraciones del Presidente de la República, Gabriel Boric, tras referirse a la Parada Militar como un "acto de subordinación". "No es bueno que nuevamente 'se dé un gustito' que atenta contra la unidad, no ayuda, ni suma y evidentemente es un error", señaló Paulina Núñez.

Diputados de oposición cuestionaron las polémicas declaraciones del Presidente de la República, Gabriel Boric, tras referirse a la Parada Militar como un “acto de subordinación” a la sociedad civil.

Tras un fin de semana marcado por las celebraciones de fiestas patrias, en el marco de un nuevo aniversario de independencia de nuestro país, se realizó la tradicional Parada Militar, protagonizada por las Fuerzas Armadas (FF.AA).

En ese contexto, el presidente Gabriel Boric, se refirió a este acto mediante una publicación en Twitter, la cual señalaba que se sentía “muy orgulloso de poder representar a los chilenos y chilenas en este acto tan significativo de subordinación del poder militar a la sociedad civil (..)”.

Ante esta situación, parlamentarios de diferentes partidos calificaron como “absolutamente imprudentes” las declaraciones del Mandatario, acusándolo de darse un “gustito personal” en contra de las FF.AA.

“Trata de instalar una división entre FF.AA y el país”

Así lo señaló un grupo de diputados UDI, quienes liderados por Juan Manuel Fuenzalida, Juan Antonio Coloma, Sergio Bobadilla y Marta Bravo, enviaron una carta de agradecimiento y apoyo al comandante en jefe del Ejército de Chile, general Javier Iturriaga, manifestándole su respaldo luego de la declaración emitida por el Presidente.

“Más allá del evidente rechazo que existe por parte del Presidente Boric a la encomiable labor que cumplen a diario nuestras FF.AA (..) nos parece que sus dichos demuestran su absoluta imprudencia y falta de moderación para el momento en que se encontraba, dando cuenta de su animadversión con instituciones como el Ejército de Chile”, mencionaba la misiva.

Asimismo, también aseguraban que el ejecutivo estaba “tratando de instalar, nuevamente, una división entre las Fuerzas Armadas y los chilenos y chilenas, la que afortunadamente no tuvo la respuesta que esperaba”.

Misma molestia demostraron los diputados Paulina Núñez (RN), Kenneth Pugh (IND-RN) y Jorge Guzmán (Evopoli), quienes también por la red social de Twitter compartieron tweets refiriéndose al respecto.

“Gustito ideológico que denosta la patria”

Por un lado, Núñez realizó una publicación señalando que “es necesario que la prudencia, respeto, moderación y la no provocación partan desde el presidente de la República, no es bueno que nuevamente ‘se dé un gustito’ que atenta contra la unidad, no ayuda, ni suma y evidentemente es un error, uno más”.

Kenneth Pugh, por su parte, señaló que el “presidente Ramón Barros Luco instauró feriado del 19 S como día de “Las Glorias del Ejército”. La gran Parada Militar es precisamente en homenaje a dichas glorias y no un “acto se subordinación” como erróneamente señala el Presidente. Otro gustito ideológico que denosta la Patria“.

Finalmente, el diputado Jorge Guzmán cuestionó el actuar del ejecutivo asegurando que “aunque la ideología no lo deje ver, presidente Gabriel Boric, la Parada Militar 2022 no es un acto de subordinación a usted y su gobierno. Hoy le rendimos honores a las FFAA. Punto. Basta de infantilismo“.