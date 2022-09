El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la canciller interina, Ximena Fuentes Torrijo, llamó anoche al director general del MFA de Israel, Alon Usphiz, para disculparse tras el impasse con embajador Gil Artzyeli, luego que no se aceptaran sus credenciales.

Así, el Gobierno de Chile informó este sábado que reagendó la presentación de Cartas Credenciales para el viernes 30 de septiembre próximo. Tras el incidente del jueves, la autoridad de israelí se restó de todas las actividades oficiales.

“La decisión de postergar la presentación de las Cartas Credenciales debe ser entendida en el marco de la sensibilidad política que generó la muerte de un adolescente palestino de 17 años, en el norte de Cisjordania, durante una operación del Ejército de Israel, ocurrida el mismo día de esa presentación”, explicó el Ejecutivo por medio de un comunicado.

A través de Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel señaló que “el Ministro en funciones enfatizó que los lazos con Israel son importantes para Chile y que están interesados en mantenerlos”.

“El Director General le dijo al Ministro Interino que agradece la disculpa ya que se trata de un incidente grave que podría haber causado un daño severo a las relaciones entre Israel y Chile”, enfatizaron.

Mediante la misma red social indicaron que “además que quienes deseen desempeñar un papel positivo en la promoción de la paz y las negociaciones, como señaló Chile en un comunicado de prensa publicado esta noche, no pueden al mismo tiempo promover un boicot a Israel”.

1/4 Acting Minister of Foreign Affairs of Chile Ximena Fuentes Torrijo, called Israel MFA Director General Alon Usphiz last night (Sept 17) & apologized for the fact that Israel's designated ambassador to Chile Gil Artzyeli did not submit his credentials on Thursday (as planned).

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 18, 2022