El diputado Andrés Celis (RN) aseguró que invitará al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a que exponga en la comisión que investiga los incendios en el Metro de Santiago en 2019.

Esto, luego que vinculara a Gabriel Boric con estos hechos. “Lula apoyó al presidente de Chile, que practicó actos de prender fuego al Metro”, señaló Bolsonaro en medio de un debate presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva.

El parlamentario expresó su “condena transversal. Me parece inaceptable y poco serio, creo que está absolutamente errado”.

“Yo formo parte de la comisión (investigadora) de la quema del Metro y voy a pedir formalmente, vía Cancillería, que se invite al presidente Bolsonaro a que nos entregue los presuntos antecedentes que él tendría”, agregó.

Celis aseguró que Bolsonaro no tiene ningún antecedente para demostrar lo que dice. “Pero si es capaz de decir que tiene datos de que el Presidente de la República participó (de la quema del Metro), si tiene esa personalidad, entonces lo vamos a invitar”, dijo.

“No me cabe duda de que lo más probable es que no nos conteste, que no asista, pero lo condeno absolutamente”, añadió el representante del distrito 7.

Finalmente, aseguró que las declaraciones del líder brasileño no pueden quedarse en un reproche a través de Cancillería. “Cuando la gente dice algo, invitémosla, y aquí se ven los gallos”, concluyó.