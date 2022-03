Dentro de los primeros días de la próxima semana, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, haría públicos los cambios que el gobierno estudia al protocolo del retorno a las clases presenciales, luego de haber escuchado a la mayoría de los actores del sistema educacional.

En este contexto, el secretario de Estado recibió a la directiva nacional del Colegio de Profesores, quienes entregaron un catastro con las escuelas municipales que se han visto afectadas por casos de contagio de Covid-19, durante estas primeras semanas de marzo.

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, señaló que son más de 500 los establecimientos públicos que registran contagios, por lo que urgen cambios al protocolo.

Sobre la posibilidad de que se vuelvan a establecer aforos en las salas de clases, Díaz sostuvo que el ministro de Educación no fue “explícito ni claro sobre el tema de modificarlos”, ya que mañana tiene una reunión con la ministra de Salud, María Begoña Yarza, sobre los cambios al protocolo.

Modificaciones que también han solicitado otros trabajadores de la educación. Manuel Valenzuela, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones de Asistente de la Educación, entregó al ministro Marco Antonio Ávila, un reporte sobre la aplicación de los protocolos en 96 establecimientos del país, donde se evidencia el aumento en los contagios.

En cuanto a los estudiantes, la muestra señala que un 31 por ciento ha dado positivo, mientras que un 56 por ciento han sido contacto estrecho y un 44 por ciento han estado en alerta covid.

Tanto el Colegio de Profesores como los asistentes de la educación, atribuyen a la falta de aforos el aumento de los contagios en las escuelas, punto que de reponerse, será imposible de cumplir para muchos establecimientos que no pueden separar los cursos, ya sea por falta de infraestructura o porque no cuentan con más profesores para extender la jornada, lo que llevaría al gobierno a no modificar este punto.